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Илон Маск повторил сцену из украинского фильма 1959 года: что произошло

Юрий Берендий
7 октября 2026, 05:35
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Космический трюк, показанный на украинском экране более 60 лет назад, был воплощён в жизнь в SpaceX при участии украинского программиста.
Илон Маск повторил сцену из украинского фильма 1959 года: что произошло
Илон Маск повторил сцену из украинского фильма 1959 года - что их связывает / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Чем известен фильм "Небо зовет"
  • Как Falcon 9 приземляется на платформу

В 2016 году SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в океане. Почти такой же маневр украинские кинематографисты показали ещё в фантастическом фильме "Небо зовет" 1959 года. Спустя десятилетия замысел с киноэкрана обрёл реальное технологическое воплощение, причём к разработке системы для ракеты присоединился украинский программист. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передаёт 2+2.

Чем похожи фантастическая сцена и реальная посадка ракеты - выяснял Главред.

видео дня

Что показал украинский фильм "Небо зовет" в 1959 году

Фантастическую ленту создали на киностудии имени Александра Довженко. В фильме зрителям продемонстрировали вертикальную посадку космического аппарата на плавучую платформу посреди моря - технологию, которая на тот момент оставалась фантастикой.

Фильм привлек международное внимание. Права на его показ приобрели дистрибьюторы из США, а адаптацию для американской аудитории выполнил тогда еще студент киношколы Фрэнсис Форд Коппола, который впоследствии стал режиссером "Крестного отца".

Его версия получила название "Битва за пределами Солнца" и стала популярной на американском телевидении в 1960-х годах.

Как Falcon 9 повторила сцену из украинского фильма

В 2016 году SpaceX во главе с Илоном Маском осуществила то, что ещё несколько десятилетий назад казалось фантастикой. Первая ступень Falcon 9 после выполнения основной задачи смогла вернуться и вертикально приземлиться на автономную морскую платформу.

До этого ракетные носители после запуска фактически становились одноразовыми конструкциями и сгорали в атмосфере. Технология SpaceX изменила этот подход, сделав возможным повторное использование первой ступени.

Визуальное сходство с эпизодом сериала "Небо зовет" привлекает особое внимание из-за временного разрыва между двумя событиями. Сценарий, который в 1959 году существовал только на экране, спустя десятилетие стал частью реальной космической инженерии.

При чем здесь украинский программист Алексей Пахунов

У этой истории есть ещё одна украинская составляющая. Программное обеспечение, обеспечивавшее работу системы посадки Falcon 9, разработал украинский программист Алексей Пахунов.

Таким образом, в этой истории соединились украинская научная фантастика середины XX века и работа украинского специалиста уже в американской космической индустрии.

Смотрите видео о фантастическом развитии технологий:

В то же время утверждение о том, что разработчики SpaceX непосредственно вдохновлялись именно фильмом "Небо зовет", остается предположением. Влияние фантастического кино на восприятие будущих технологий специалист объясняет эффектом знакомого образа.

"На экране что-то показывают, мы себе это представляем. И у нас уже в мозгу есть информация: "О, да это круто". Когда появляется такой гаджет, мы говорим: "Я такое же видел! И мне теперь понятно, как им пользоваться"", - объяснил механику влияния кино на технологии эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

Илон Маск
Илон Маск / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в СССР полиэтиленовые пакеты не стали повседневной вещью из-за плановой экономики, ориентированной на оборонную промышленность, и дефицита оборудования для производства тонкой пленки. Промышленное производство полиэтилена в СССР началось в 1961 году на предприятии в Казани, но первые образцы оказались слишком плотными из-за отсутствия технологий раскатки пленки.

Ягоды калины собирают преимущественно в октябре после первых заморозков, когда они становятся менее горькими и пригодными для заготовки. Для замораживания рекомендуется держать грозди в морозильной камере не менее 6 часов перед фасовкой в пакеты.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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