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Учёные вычислили дату "судного дня": сколько времени осталось до рокового часа

Алексей Тесля
4 октября 2026, 01:20
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Исследование физика Хайнца фон Ферстера и его коллег было опубликовано в 1960 году и получило весьма громкое название.
Учёные вычислили дату
Названа дата "конца света" / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Названа точка, в которой численность населения математически устремляется к бесконечности
  • 13 ноября 2026 года - это результат математической экстраполяции

Более шести десятилетий назад группа исследователей попыталась с помощью математической модели представить, к чему может привести стремительный рост населения планеты.

Полученный расчёт указал на необычную дату - 13 ноября 2026 года. Однако речь шла не о точном предсказании конца света, а о теоретической точке, возникающей при продолжении определённой демографической тенденции, пишет издание Unilad.

видео дня

Исследование физика Хайнца фон Ферстера и его коллег было опубликовано в 1960 году и получило весьма громкое название - "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года нашей эры".

Авторы изучили динамику численности населения Земли на протяжении длительного исторического периода - от начала нашей эры до 1958 года. В тот момент темпы роста населения заметно увеличивались, поэтому учёные решили математически продолжить обнаруженную тенденцию в будущее.

При таком расчёте получалась своеобразная точка, в которой численность населения должна была математически устремиться к бесконечности. Именно её фон Ферстер условно обозначил как "Судный день". При этом исследователь связывал возможные последствия не столько с нехваткой продовольствия, сколько с гипотетической ситуацией экстремального перенаселения.

Однако дальнейшие события показали, что исходная модель не сохранила актуальность. Уже примерно к 1993 году реальная численность населения планеты стала существенно ниже показателей, которые получались при продолжении старой математической кривой.

Изменились и демографические условия. Сегодня глобальная рождаемость значительно ниже той, что наблюдалась во времена публикации исследования в 1960 году. Поэтому предположение о бесконечно ускоряющемся росте населения больше не соответствует реальной динамике.

Есть у этой истории и любопытная деталь. Дата 13 ноября, вероятно, была выбрана авторами с определённой долей юмора: позднее выяснилось, что именно в этот день родился сам Хайнц фон Ферстер.

Таким образом, 13 ноября 2026 года - это не научно установленная дата глобальной катастрофы, а результат математической экстраполяции, основанной на демографических данных, актуальных более 60 лет назад.

Какие риски могут повлиять на будущее цивилизации

Представления о потенциальных угрозах для человечества у экспертов существенно различаются. Билл Гейтс, например, предупреждает, что изменение климата способно особенно сильно ударить по странам с низким уровнем дохода и создать для них серьёзные социально-экономические проблемы. При этом он не считает, что климатические изменения приведут к полному исчезновению человечества.

Другие исследователи, занимающиеся изучением глобальных рисков, рассматривают перспективу более тревожно. В центре их внимания находятся не только природные процессы, но прежде всего последствия человеческой деятельности.

Среди потенциальных источников угроз они выделяют быстрое развитие технологий и совершенствование вооружений. По мнению этих специалистов, определённые технологии при отсутствии достаточного контроля в будущем способны создать серьёзные риски для общества и цивилизации в целом.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

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Об источнике: UNILAD

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