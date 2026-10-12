Гибель Солнца запустит цепную реакцию: мрачный прогноз о будущем Земли

В далеком будущем Солнце сбросит значительную часть своей массы и останется в виде белого карлика.

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Ученые раскрыли тревожный прогноз / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Эволюция Солнца отразится на орбитах планет внешней части системы

На стадии красного гиганта Земля окажется внутри расширившейся звезды и будет уничтожена

Последние компьютерные модели заставили астрономов пересмотреть представления о будущем Солнечной системы. Согласно новым расчетам, после превращения Солнца в белого карлика орбиты далеких планет могут утратить стабильность примерно за миллиард лет.

Это существенно меньше сроков, которые фигурировали в прежних научных прогнозах. О результатах иссле дования сообщается в новой научной работе, пишет Iopscience.

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Ранее специалисты полагали, что гигантские планеты смогут сохранять устойчивое движение на протяжении колоссального периода - порядка квинтиллиона лет. Такой срок во много раз превышает нынешний возраст Вселенной.

Исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech) решили подробнее изучить, как эволюция Солнца отразится на орбитах планет внешней части системы. Особое внимание они уделили Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну.

Согласно общепринятому сценарию, в далеком будущем Солнце начнет расширяться и превратится в красного гиганта, после чего постепенно сбросит значительную часть своей массы и останется в виде белого карлика. Подобный путь звездной эволюции ученые обсуждали на протяжении столетий.

На стадии красного гиганта Меркурий, Венера и, вероятнее всего, Земля окажутся внутри расширившейся звезды и будут уничтожены. Марс, по существующим оценкам, сможет избежать этой участи.

Долгое время считалось, что Юпитер и остальные планеты-гиганты благополучно переживут гибель Солнца. По мере уменьшения его массы их орбиты должны стать шире, увеличившись приблизительно вдвое, однако сами небесные тела продолжат двигаться по относительно устойчивым траекториям.

Новая работа ставит под сомнение этот прогноз. Моделирование показало, что после образования белого карлика гравитационное равновесие во внешней части системы может постепенно нарушиться. В результате планеты-гиганты рискуют утратить прежнюю орбитальную устойчивость примерно через миллиард лет после завершения основных этапов звездной эволюции Солнца.

При этом превращение звезды в белого карлика не означает мгновенного разрушения всей системы. Речь идет о возможном постепенном изменении орбит, которое в отдаленной перспективе способно привести к масштабной перестройке Солнечной системы.

Таким образом, новые расчеты указывают на то, что даже планеты, находящиеся далеко от Солнца, не обязательно смогут вечно сохранять свое нынешнее расположение. Будущее Солнечной системы может оказаться гораздо менее стабильным, чем предполагали предыдущие поколения астрономов.

Каким эксперты видят будущее человечества

Мнения специалистов о потенциальных угрозах для человечества различаются. Билл Гейтс, например, подчёркивает, что изменение климата может существенно ухудшить условия жизни людей, особенно в бедных странах, которые наиболее уязвимы перед его последствиями. Однако он не считает, что климатические изменения способны привести к полному исчезновению человечества.

В то же время некоторые эксперты, изучающие глобальные риски, оценивают перспективы более пессимистично. Основное внимание они уделяют опасностям, возникающим в результате деятельности самого человека. В числе наиболее серьёзных угроз специалисты называют ускоренное развитие технологий и создание всё более совершенных видов вооружения. Если человечество утратит контроль над этими возможностями, последствия могут приобрести глобальный характер и поставить под угрозу дальнейшее существование современной цивилизации.

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