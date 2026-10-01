Целый год не было лета: что произошло с Землёй в загадочном 1816 году

Год без лета в 1816 году принёс заморозки и неурожаи. Году без лета предшествовало извержение Тамбора, которое изменило погоду на Северном полушарии.

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Год без лета 1816 - как извержение Тамбора изменило погоду / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему 1816 год назвали годом без лета

Что произошло в 1816 году

Что известно об извержении вулкана Тамбора

В августе 1816 года Европу и Соединённые Штаты накрыли заморозки, хотя календарное лето было в самом разгаре. Из-за холода гибли урожаи, дорожали продукты, а причину аномальной погоды люди того времени не могли объяснить. Ответ на эту загадку появился примерно через столетие. Согласно современным научным данным, резкое похолодание стало следствием мощного извержения вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Чем именно это извержение изменило погоду на огромном расстоянии от эпицентра - выяснял Главред.

видео дня

Почему 1816 год назвали годом без лета

Во время извержения в атмосферу попало огромное количество пепла и аэрозолей. Они частично перекрыли солнечный свет, что привело к заметному похолоданию в Северном полушарии.

Последствия оказались особенно ощутимыми именно в тот период, когда сельское хозяйство больше всего зависело от стабильной теплой погоды. Заморозки повреждали посевы, а сокращение урожаев способствовало стремительному росту цен на продукты.

Ведущий проекта "Затерянный мир" Максим Сухенко обратил внимание не только на историческое извержение, но и на масштаб вулканической зоны, к которой относится Тамбора.

""Год без лета" был вызван мощным извержением вулкана. Один из тысяч, составляющих океаническое оружие массового уничтожения - Тихоокеанское огненное кольцо", - назвал такие вулканы оружием массового уничтожения ведущий проекта "Затерянный мир" Максим Сухенко.

Где расположено Тихоокеанское огненное кольцо

Тихоокеанское огненное кольцо охватывает самый большой океан планеты и простирается почти на 40 тысяч километров. Зона проходит через 15 стран и тянется от Новой Зеландии через Индонезию, Филиппины и Японию до Курильских и Алеутских островов.

Далее она проходит вдоль западных побережий Северной и Южной Америки. По разным оценкам, именно здесь сосредоточено от двух третей до трёх четвертей всех вулканов Земли, а также значительная часть землетрясений.

Смотрите видео о том, как вулканы влияют на погоду:

Почему Тихоокеанское огненное кольцо считается самой активной зоной

Блогер Саймон Вистлер описал эту территорию как изогнутую подковообразную зону, где рядом расположены вулканы, горные хребты, океанические впадины и многочисленные острова.

По его словам, это самая активная геологическая зона в мире. Здесь извержения вулканов, землетрясения и цунами являются регулярными природными явлениями.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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