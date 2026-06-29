Почему Азовское море называют пульсирующим: как море-призрак меняло карту планеты

История Азовского моря таит в себе масштабные природные изменения. Учёные объяснили, почему его называют пульсирующим морем-призраком.

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Почему Азовское море называют пульсирующим - история водоема / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Почему Азовское море называют пульсирующим

Что находится на дне Азовского моря

Азовское море скрывает одну из самых интересных природных историй украинского Приазовья. Несмотря на спокойный вид, тёплую воду и небольшую глубину, этот водоём миллионы лет переживал масштабные изменения - исчезал, превращался в сушу, а затем снова возвращался. Именно из-за таких циклов ученые называют Азовское море пульсирующим. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, в чём особенность Азовского моря.

видео дня

Почему Азовское море называют пульсирующим

Азовское море - уникальный морской бассейн, который неоднократно менял свою форму на протяжении геологической истории. Из-за колебаний уровня воды оно могло полностью исчезать, оставляя после себя сухую степь.

Морской биолог Юрий Квач объяснил, что особенность Азовского моря заключается именно в его необычной истории развития.

"Это довольно уникальный водоём", - рассказал он.

На протяжении миллионов лет море не оставалось стабильным. В разные периоды оно было частью гораздо более крупной водной системы, а не отдельным изолированным водоемом.

Как Азовское море исчезало и возвращалось

Когда вода отступала, территория современного Азовского моря превращалась в широкую степь с тёплым климатом. Реки протекали через эти земли и направлялись к Чёрному морю.

Позже вода снова возвращалась, затопляя обширные территории. Вместе с этим под толщей ила оставались останки древних организмов, животных и следы прошлых эпох.

"Долгое время Азовского моря не существовало как отдельного изолированного водоема. Оно функционировало как гигантский пролив, соединявший тогдашние водные резервуары. На самом деле оно было частью колоссального Понтокаспийского бассейна, который объединял просторы современных Черного и Каспийского морей", - добавил биолог.

Смотрите видео о том, как образовалось Азовское море:

Какие тайны скрывает дно Азовского моря

Дно Азовского моря - своеобразный архив естественной истории. Здесь могут храниться останки древних обитателей этой территории, оставшиеся после периодов высыхания и нового затопления.

"То есть всё это остаётся, оно накапливается в грунтах. И плохо то, что когда идут штормы, там всё перемешивается. То есть вы же понимаете, что если там глубина 5–8 метров, то фактически все, что было на дне, попадает в толщу воды. Оно не просто накапливается на дне, оно постоянно перемешивается", - подытожил Юрий Квач.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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