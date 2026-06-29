Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Почему Азовское море называют пульсирующим: как море-призрак меняло карту планеты

Юрий Берендий
29 июня 2026, 21:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
История Азовского моря таит в себе масштабные природные изменения. Учёные объяснили, почему его называют пульсирующим морем-призраком.
Почему Азовское море называют пульсирующим: как море-призрак меняло карту планеты
Почему Азовское море называют пульсирующим - история водоема / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему Азовское море называют пульсирующим
  • Что находится на дне Азовского моря

Азовское море скрывает одну из самых интересных природных историй украинского Приазовья. Несмотря на спокойный вид, тёплую воду и небольшую глубину, этот водоём миллионы лет переживал масштабные изменения - исчезал, превращался в сушу, а затем снова возвращался. Именно из-за таких циклов ученые называют Азовское море пульсирующим. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, в чём особенность Азовского моря.

видео дня

Почему Азовское море называют пульсирующим

Азовское море - уникальный морской бассейн, который неоднократно менял свою форму на протяжении геологической истории. Из-за колебаний уровня воды оно могло полностью исчезать, оставляя после себя сухую степь.

Морской биолог Юрий Квач объяснил, что особенность Азовского моря заключается именно в его необычной истории развития.

"Это довольно уникальный водоём", - рассказал он.

На протяжении миллионов лет море не оставалось стабильным. В разные периоды оно было частью гораздо более крупной водной системы, а не отдельным изолированным водоемом.

Как Азовское море исчезало и возвращалось

Когда вода отступала, территория современного Азовского моря превращалась в широкую степь с тёплым климатом. Реки протекали через эти земли и направлялись к Чёрному морю.

Позже вода снова возвращалась, затопляя обширные территории. Вместе с этим под толщей ила оставались останки древних организмов, животных и следы прошлых эпох.

"Долгое время Азовского моря не существовало как отдельного изолированного водоема. Оно функционировало как гигантский пролив, соединявший тогдашние водные резервуары. На самом деле оно было частью колоссального Понтокаспийского бассейна, который объединял просторы современных Черного и Каспийского морей", - добавил биолог.

Смотрите видео о том, как образовалось Азовское море:

Какие тайны скрывает дно Азовского моря

Дно Азовского моря - своеобразный архив естественной истории. Здесь могут храниться останки древних обитателей этой территории, оставшиеся после периодов высыхания и нового затопления.

"То есть всё это остаётся, оно накапливается в грунтах. И плохо то, что когда идут штормы, там всё перемешивается. То есть вы же понимаете, что если там глубина 5–8 метров, то фактически все, что было на дне, попадает в толщу воды. Оно не просто накапливается на дне, оно постоянно перемешивается", - подытожил Юрий Квач.

Читайте также:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука Азовское море
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

21:36Война
Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает свет

Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает свет

21:16Синоптик
По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

19:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

Легендарный квас времен СССР: как его готовили и почему сейчас такого уже нет

Легендарный квас времен СССР: как его готовили и почему сейчас такого уже нет

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

Последние новости

00:02

"Путин боится": эксперт о рисках для Кремля из-за угрозы бунтов

29 июня, понедельник
23:47

Большинство допускает ошибку: почему нельзя жарить яйца на сливочном масле

23:38

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

23:14

Украинцев предупредили о часах пикового отключения электроэнергии

23:07

Таро-прогноз для Тельцов на июль 2026: от бессонных ночей к мешкам с деньгамиВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:48

Как ещё можно назвать Антона на украинском — и почему стоит забыть о "Тохе"

22:34

У кого старый мир рухнет ради финансового взлета: Таро-прогноз на июль 2026Видео

22:20

Секрет рекордного урожая томатов: одна простая добавка творит чудесаВидео

22:16

Тайны украинских фамилий: как предки выделяли самых умных людей

Реклама
21:56

Почему Азовское море называют пульсирующим: как море-призрак меняло карту планетыВидео

21:38

Гороскоп на завтра, 30 июня: Близнецам — успехи, Весам — выгодное предложение

21:36

Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

21:22

Важный день 30 июня: шесть китайских знаков, которым улыбнется удача

21:16

Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает светВидео

20:56

Цены резко изменились: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине заметно подешевели

20:40

Спасение от жары за 1 гривню: что лучше защитит растения на огороде

20:33

Сеяр Куршутов досье

20:02

Тревожный сигнал, который нельзя игнорировать: почему собака облизывает хозяинаВидео

20:00

Бананы не начнут чернеть через пару дней: секрет оказался удивительно простымВидео

19:28

Большинство ошибается годами: почему ни в коем случае нельзя мыть грибы под водой

Реклама
19:09

По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

19:03

Где стоит поставить памятник Мазепе: мнение Максима Розумногомнение

19:00

В России начали сносить резиденцию Путина на Валдае — что произошло

18:58

Штраф до 34 тысяч грн: в Раде готовят новое наказание для водителей

18:28

Пыль исчезнет как по волшебству: хитрый трюк сохраняет чистоту неделямиВидео

18:25

Как часто на самом деле следует купать кота: ветеринары удивили ответом

18:15

Его имя вычеркнули из книги Лавры: кого Москва хотела стереть из истории УкраиныВидео

17:58

Желтые пятна на белой одежде исчезнут без следа: что добавить в воду для стирки

17:53

В Кремле пригрозили новыми ударами по Украине — чего ожидать

17:09

Россия атаковала Харьков КАБами — число жертв резко растет, что известно

17:01

Частично заменит кондиционер: как индийцы охлаждают дома в невыносимую жару

16:59

Будет только хуже: чего категорически нельзя делать в жару

16:44

Молния попала в 6-летнюю девочку: что известно о последствиях непогоды во ЛьвовеФото

16:41

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей

16:35

"Ненавижу": Тарабарова рассказала о крупном долге за дом под Киевом

16:23

Модные табу в прошлом: 3 правила стиля, которые позволено нарушать каждойВидео

16:13

Легкие деньги, яркий роман и громкий развод: гороскоп для Водолеев на июль 2026

15:59

До +38°C, шквалы и грозы: синоптик рассказала, когда жара начнет отступать

15:57

Доллар внезапно подешевел, а евро пошел вверх: курс валют на 30 июня

15:56

Эксперт объяснил, как инициативы Буданова меняют облик Украины

Реклама
15:52

Ошибки при выращивании помидоров: что мешает получить богатый урожай

15:19

Говорить "нерукопожатный" неправильно: как назвать такого человека на украинском

15:10

Ищет гарантии безопасности или испугался Зеленского: зачем Лукашенко летал в Китай

15:07

Полотенце повреждает мокрые волосы: главная причина повреждений при сушке

15:01

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

15:00

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026Видео

14:57

Кролики с щупальцами атакуют целые города: что превращает их в "монстров"

14:49

Россия нанесла массированный удар по Украине – что известно о последствиях

14:22

Календарь рыбака на июль 2026: когда карась и щука будут особенно активныВидео

14:06

"Не было свадьбы": Монатик удивил признанием о личной жизниВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять