Космический обман раскрыт: под льдом скрывается раскалённый океан

Согласно новой гипотезе, внутри Урана и Нептуна может находиться перемешанный океан из магмы с растворённым водородом.

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Раскрыта важная тайна космоса / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Внутри Урана и Нептуна может находиться океан из магмы с растворённым водородом

Газ способен переходить в жидкое состояние и смешиваться с расплавленными породами

Уран и Нептун, которые десятилетиями считались ледяными космическими гигантами, могут иметь совершенно иную внутреннюю структуру.

Новые исследования предполагают, что под их плотной атмосферой скрываются не слои замёрзших газов, а огромные океаны расплавленной магмы, сообщает Gizmodo.

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Большая часть представлений об этих планетах основана на единственном пролёте аппарата Voyager 2 в 1980-х годах. Тогда было принято считать, что под атмосферой из водорода и гелия находится ледяная мантия и каменное ядро.

Однако современные компьютерные модели показывают более сложную картину. Учёные сравнили состав этих планет с объектами пояса Койпера, где они, предположительно, сформировались, и пришли к выводу, что там преобладают каменные материалы, а не лёд.

Согласно новой гипотезе, внутри Урана и Нептуна может находиться перемешанный океан из магмы с растворённым водородом. При экстремальном давлении газ способен переходить в жидкое состояние и смешиваться с расплавленными породами, образуя плотную однородную среду. Это объясняет их необычную массу и структуру лучше, чем прежняя "ледяная" модель.

На основе этих данных учёные предлагают пересмотреть классификацию планет и относить Уран и Нептун уже не к ледяным гигантам, а к объектам с магматическими океанами. Впрочем, для официального признания такой теории потребуется время и дополнительные исследования, но уже сейчас она помогает по-новому взглянуть на устройство экзопланет в других системах.

Необычная планета в космосе: открытие удивило учёных

Астрономы обнаружили экзопланету LHS 3844b, находящуюся примерно в 50 световых годах от Земли. Объект привлёк внимание из-за своей необычной орбитальной особенности — он находится в приливном захвате и всегда повернут к своей звезде одной и той же стороной.

Из-за этого на планете сформировались две резко отличающиеся зоны: одна постоянно освещена, а другая погружена в вечную темноту. На дневной стороне температура достигает экстремальных значений, примерно до 1000 кельвинов, делая её крайне горячей и, вероятно, непригодной для известных форм жизни.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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