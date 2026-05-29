Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

Вы узнаете:
- Экзопланета LHS 3844b находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли
- Поверхность LHS 3844b может состоять из магматических пород
Астрономы обнаружили новую экзопланету LHS 3844b, которая находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли.
Эта планета уникальна: из-за приливного взаимодействия с её звездой одна сторона постоянно освещена, а противоположная погружена во тьму. На солнечной стороне температура достигает 1000 кельвинов, пишет Science Alert.
Исследователи предполагают, что поверхность LHS 3844b состоит из магматических пород, похожих на земной или лунный базальт — богатую магнием и железом лаву, быстро застывшую на планете. Структура коры больше напоминает мантию Земли, чем её тонкую внешнюю оболочку.
Существуют две гипотезы формирования поверхности. Первая говорит о том, что планета геологически активна: её поверхность обновляется за счёт вулканической деятельности. Вторая указывает на то, что LHS 3844b — мёртвый мир, покрытый слоем реголита, разрушенного миллиардами лет метеоритных ударов и космической радиацией. Атмосферы, способной защитить поверхность, у планеты нет, а земной силикатной коры она лишена.
"На LHS 3844b тектоника плит, подобная земной, скорее всего, отсутствует или работает крайне слабо. Вероятно, воды на планете почти нет", — отмечают ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
