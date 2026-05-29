Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

Исследователи предполагают, что поверхность LHS 3844b состоит из магматических пород.

https://glavred.info/nauka/sensaciya-iz-kosmosa-uchenye-natknulis-na-novuyu-tainstvennuyu-planetu-10768649.html Ссылка скопирована

Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Экзопланета LHS 3844b находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли

Поверхность LHS 3844b может состоять из магматических пород

Астрономы обнаружили новую экзопланету LHS 3844b, которая находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли.

Эта планета уникальна: из-за приливного взаимодействия с её звездой одна сторона постоянно освещена, а противоположная погружена во тьму. На солнечной стороне температура достигает 1000 кельвинов, пишет Science Alert.

видео дня

Исследователи предполагают, что поверхность LHS 3844b состоит из магматических пород, похожих на земной или лунный базальт — богатую магнием и железом лаву, быстро застывшую на планете. Структура коры больше напоминает мантию Земли, чем её тонкую внешнюю оболочку.

Существуют две гипотезы формирования поверхности. Первая говорит о том, что планета геологически активна: её поверхность обновляется за счёт вулканической деятельности. Вторая указывает на то, что LHS 3844b — мёртвый мир, покрытый слоем реголита, разрушенного миллиардами лет метеоритных ударов и космической радиацией. Атмосферы, способной защитить поверхность, у планеты нет, а земной силикатной коры она лишена.

"На LHS 3844b тектоника плит, подобная земной, скорее всего, отсутствует или работает крайне слабо. Вероятно, воды на планете почти нет", — отмечают ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Учёные зафиксировали новый объект, пришедший из межзвёздного пространства

Недавно обнаруженное тело, попавшее в Солнечную систему из-за её пределов, вызвало интерес у исследователей. Комета 3I/ATLAS стала лишь вторым подтверждённым межзвёздным объектом в истории наблюдений. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, она проявляет необычайно высокую активность, выбрасывая в космос примерно 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред