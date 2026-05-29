  Новости
  Культура

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

Марина Иваненко
29 мая 2026, 19:54обновлено 29 мая, 20:38
Большинство людей называют Татьяну просто Таней, хотя существует много красивых вариантов. Мы собрали самые нежные формы этого имени и интересные факты о нем.
Как ещё можно назвать Татьяну
Как ещё можно назвать Татьяну / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие необычные формы имеет имя Татьяна
  • Что означает имя Татьяна
  • Когда теперь отмечают День ангела Татьяны

Украинский язык имеет очень много красивых и нежных форм для привычных имен. Однако в повседневной жизни люди часто используют только одно сокращение, забывая о других благозвучных вариантах. Одно из таких популярных имен — Татьяна, которое имеет десятки ласковых форм, о каких именно — расскажет Главред.

О богатстве этого имени рассказал специалист по речи Адам Диденко в своем тематическом видео. Вместо привычного и несколько упрощенного "Таня" эксперт предлагает целую палитру нежных вариантов для общения с подругами, коллегами или родными.

Не только Таня: как еще можно называть Татьяну

  • Таня
  • Таненька или Танечка
  • Танюся
  • Татуся или Туся;
  • Тата
  • Тана или Тася (Тасечка);
  • Танюша.

Видео о том, как еще можно назвать Татьяну, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Татьяна" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Что означает имя Татьяна и откуда оно происходит

Как отмечают в УНИАН, у имени Татьяна есть несколько версий происхождения. По одной из них, оно пришло из Древнего Рима и связано с мужским именем Татий (Tatius) — так звали известного римского царя.

Другая версия утверждает, что имя имеет древнегреческие корни и происходит от слова "тассо", которое означает "основательница" или "та, что упорядочивает".

Когда теперь отмечают День ангела Татьяны

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский церковный календарь даты большинства праздников сдвинулись на 13 дней назад.

Главный День ангела Татьяны в Украине теперь официально отмечают 12 января вместо прежнего 25 января. Это день памяти святой мученицы Татианы Римской, которая жила в III веке и погибла за христианскую веру. В то же время, согласно старым церковным традициям, часть людей по привычке может отмечать эту дату 25 января.

О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

