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Школьник нашел "камень Иисуса": цена древнего артефакта поражает

Константин Пономарев
27 июня 2026, 12:12
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Необычная находка 12-летнего мальчика удивила археологов. На территории древнего города обнаружили редкий драгоценный камень византийской эпохи.
Находку сделал Алон Горовиц во время школьных раскопок
Находку сделал Алон Горовиц во время школьных раскопок / Коллаж Главред, фото: Daily Star

Вы узнаете:

  • Как маленький синий камень оказался бесценной находкой
  • Почему археологи сразу заинтересовались находкой школьника
  • Что удалось выяснить о загадочном камне спустя 1500 лет

Во время школьных археологических раскопок в Израиле 12-летний мальчик сделал неожиданное открытие, которое удивило даже опытных исследователей.

Подросток обнаружил редкий драгоценный камень возрастом около 1500 лет на территории древнего города Коразим — места, упоминаемого в Новом Завете и связанного с проповедями и чудесами Иисуса. Об этом пишет Daily Star.

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Находку сделал школьник Алон Горовиц во время археологического мастер-класса. По словам мальчика, после трех дней раскопок он уже почти закончил работу, когда заметил в земле небольшой синий круглый предмет.

"Я копал лопатой и вдруг увидел что-то синее, круглое и необычное. Поднял его и показал археологу. Когда понял, что это редкая находка, почувствовал себя по-настоящему счастливым и гордым", - рассказал школьник.

Что удалось найти археологам

Специалисты считают, что найденный предмет представляет собой камень Николо, который является редкой разновидностью резного драгоценного камня, изготовленного из полосатого агата или оникса. Такие украшения были особенно популярны среди представителей римской знати и состоятельных византийских семей.

Найденный предмет представляет собой камень Николо
Найденный предмет представляет собой камень Николо / Фото: Daily Star

Камни Николо обычно вставляли в золотые или бронзовые кольца. Их использовали как дорогое украшение или в качестве перстней для заверения официальных документов восковыми печатями.

По предварительным оценкам археологов, находка относится к VI веку нашей эры, а значит ее возраст составляет примерно 1500 лет.

Почему место находки считается особенным

Древний Коразим расположен к северу от Галилейского моря и считается одним из наиболее известных библейских городов Галилеи. Согласно Евангелиям от Матфея и Луки, именно здесь Иисус проповедовал и совершал чудеса.

Камни Николо обычно вставляли в золотые или бронзовые кольца
Камни Николо обычно вставляли в золотые или бронзовые кольца / Фото: Daily Star

При этом город известен как один из так называемых "нераскаявшихся городов" - мест, жители которых, согласно библейскому повествованию, стали свидетелями великих деяний, но не приняли его учение.

Позднее, в византийскую эпоху, в Коразиме существовала процветающая еврейская община, а сегодня археологи продолжают находить здесь ценные свидетельства жизни древнего населения.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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