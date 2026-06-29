Назван победитель ЧМ-2026: неожиданный вердикт суперкомпьютера

Вы узнаете:
- Названа команда с наиболее высокими шансами выиграть чемпионат мира
- Опубликован рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta
По оценке аналитической компании Opta, наиболее высокие шансы выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года имеет сборная Франции.
На основе математической модели вероятность ее победы оценивается в 18,66%.
Второй в рейтинге идет действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которой специалисты отвели 16,26% вероятности завоевать титул. Третью позицию занимает Испания с показателем 13,47%.
При этом ни одна из остальных национальных команд, включенных в прогноз, не получила даже 10% вероятности стать чемпионом.
Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:
- Франция — 18,66%;
- Аргентина — 16,26%;
- Испания — 13,47%;
- Англия — 9,68%;
- Бразилия — 6,47%;
- Нидерланды — 5,11%;
- Португалия — 4,74%;
- Германия — 4,36%;
- Колумбия — 3,19%;
- Норвегия — 2,95%.
Участие РФ в международном спорте: позиция спортивных организаций
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году многие международные спортивные федерации ввели ограничения в отношении российских спортсменов и национальных команд. В результате представители РФ были отстранены от ряда крупнейших турниров, а участие в международных соревнованиях для многих из них оказалось недоступным.
Со временем некоторые спортивные организации пересмотрели свой подход. В частности, Международный олимпийский комитет допустил возможность участия отдельных российских спортсменов в международных стартах, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда требований.
Среди обязательных условий — отсутствие публичной поддержки войны против Украины, а также каких-либо связей с вооружёнными силами или другими военными структурами России.
Как сообщал Главред, ранее Александр Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена в поединке, который проходил в Египте у пирамид в Гизе. В 11-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун и пошел в атаку.
Напомним, ранее украинские спортсменки устроили молчаливый протест во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.
Как сообщалось, украинец Александр Бондарев стал чемпионом "Формулы-4" Ближнего Востока, впервые в истории Украины завоевав титул в этой серии. В решающей гонке в Катаре пилот занял 5-е место.
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Об источнике - Opta Analyst
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