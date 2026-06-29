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Назван победитель ЧМ-2026: неожиданный вердикт суперкомпьютера

Алексей Тесля
29 июня 2026, 01:30
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Назван рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta.
чемпионат мира
Назван вероятный победитель ЧМ-2026 / Коллаж: Главред, фото: Facebook/fifaworldcup

Вы узнаете:

  • Названа команда с наиболее высокими шансами выиграть чемпионат мира
  • Опубликован рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta

По оценке аналитической компании Opta, наиболее высокие шансы выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года имеет сборная Франции.

На основе математической модели вероятность ее победы оценивается в 18,66%.

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Второй в рейтинге идет действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которой специалисты отвели 16,26% вероятности завоевать титул. Третью позицию занимает Испания с показателем 13,47%.

При этом ни одна из остальных национальных команд, включенных в прогноз, не получила даже 10% вероятности стать чемпионом.

Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:

  • Франция — 18,66%;
  • Аргентина — 16,26%;
  • Испания — 13,47%;
  • Англия — 9,68%;
  • Бразилия — 6,47%;
  • Нидерланды — 5,11%;
  • Португалия — 4,74%;
  • Германия — 4,36%;
  • Колумбия — 3,19%;
  • Норвегия — 2,95%.

Участие РФ в международном спорте: позиция спортивных организаций

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году многие международные спортивные федерации ввели ограничения в отношении российских спортсменов и национальных команд. В результате представители РФ были отстранены от ряда крупнейших турниров, а участие в международных соревнованиях для многих из них оказалось недоступным.

Со временем некоторые спортивные организации пересмотрели свой подход. В частности, Международный олимпийский комитет допустил возможность участия отдельных российских спортсменов в международных стартах, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда требований.

Среди обязательных условий — отсутствие публичной поддержки войны против Украины, а также каких-либо связей с вооружёнными силами или другими военными структурами России.

Как сообщал Главред, ранее Александр Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена в поединке, который проходил в Египте у пирамид в Гизе. В 11-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун и пошел в атаку.

Напомним, ранее украинские спортсменки устроили молчаливый протест во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Как сообщалось, украинец Александр Бондарев стал чемпионом "Формулы-4" Ближнего Востока, впервые в истории Украины завоевав титул в этой серии. В решающей гонке в Катаре пилот занял 5-е место.

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Об источнике - Opta Analyst

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