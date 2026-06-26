Угроза гигантской волны в океане: ученые ошарашили катастрофическим прогнозом

Главное:
- В NASA выявили стремительное распространение обширной зоны аномально тёплой воды
- Поверхность океана в отдельных районах значительно превышает средние показатели
Спутниковые наблюдения NASA выявили стремительное распространение обширной зоны аномально тёплой воды в Тихом океане, что специалисты связывают с развитием мощного климатического явления Эль-Ниньо.
По оценкам учёных, оно может стать одним из самых сильных за последние десятилетия, пишет Live Science.
Данные показывают, что поверхность океана в отдельных районах значительно превышает средние показатели, а уровень воды местами поднялся более чем на 15 сантиметров. Причиной называют накопление тёплых вод у экватора из-за изменений в циркуляции ветров.
Учёные предупреждают, что усиление Эль-Ниньо способно серьёзно повлиять на климат по всему миру. Обычно это явление сопровождается экстремальными осадками и наводнениями в одних регионах, а в других — продолжительными засухами и жарой.
В NASA отмечают, что нынешняя ситуация напоминает события 1997 года, когда произошло одно из самых мощных проявлений Эль-Ниньо. Исследователь Северин Фурнье подчеркнула, что первые признаки указывают на очень сильный эпизод, однако для точных прогнозов необходимы дополнительные наблюдения.
Почему климат в Украине меняется: что стоит за потеплением
Украина всё заметнее ощущает последствия изменения климата. Эксперты отмечают, что средняя температура воздуха продолжает расти, зимние месяцы становятся менее суровыми, а периоды засухи происходят всё чаще.
Специалисты объясняют эти изменения глобальным потеплением, вызванным увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Наибольший вклад в этот процесс вносит углекислый газ, который попадает в воздух из-за использования нефти, газа и угля, вырубки лесов, а также работы промышленных предприятий.
По словам учёных, накопление парниковых газов усиливает удержание тепла в атмосфере. В результате Земля постепенно нагревается, что отражается на погодных условиях, включая климат Украины.
Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".
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Об источнике: Live Science
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