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Угроза гигантской волны в океане: ученые ошарашили катастрофическим прогнозом

Алексей Тесля
26 июня 2026, 02:08
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Поверхность океана в отдельных районах значительно превышает средние показатели, а уровень воды местами поднялся более чем на 15 сантиметров.
море, океан
Раскрыта тайна океана / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Главное:

  • В NASA выявили стремительное распространение обширной зоны аномально тёплой воды
  • Поверхность океана в отдельных районах значительно превышает средние показатели

Спутниковые наблюдения NASA выявили стремительное распространение обширной зоны аномально тёплой воды в Тихом океане, что специалисты связывают с развитием мощного климатического явления Эль-Ниньо.

По оценкам учёных, оно может стать одним из самых сильных за последние десятилетия, пишет Live Science.

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Данные показывают, что поверхность океана в отдельных районах значительно превышает средние показатели, а уровень воды местами поднялся более чем на 15 сантиметров. Причиной называют накопление тёплых вод у экватора из-за изменений в циркуляции ветров.

Учёные предупреждают, что усиление Эль-Ниньо способно серьёзно повлиять на климат по всему миру. Обычно это явление сопровождается экстремальными осадками и наводнениями в одних регионах, а в других — продолжительными засухами и жарой.

В NASA отмечают, что нынешняя ситуация напоминает события 1997 года, когда произошло одно из самых мощных проявлений Эль-Ниньо. Исследователь Северин Фурнье подчеркнула, что первые признаки указывают на очень сильный эпизод, однако для точных прогнозов необходимы дополнительные наблюдения.

Почему климат в Украине меняется: что стоит за потеплением

Украина всё заметнее ощущает последствия изменения климата. Эксперты отмечают, что средняя температура воздуха продолжает расти, зимние месяцы становятся менее суровыми, а периоды засухи происходят всё чаще.

Специалисты объясняют эти изменения глобальным потеплением, вызванным увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Наибольший вклад в этот процесс вносит углекислый газ, который попадает в воздух из-за использования нефти, газа и угля, вырубки лесов, а также работы промышленных предприятий.

По словам учёных, накопление парниковых газов усиливает удержание тепла в атмосфере. В результате Земля постепенно нагревается, что отражается на погодных условиях, включая климат Украины.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

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Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

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