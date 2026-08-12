Нужно ли добавлять масло в макароны: распространённая ошибка при варке

Масло в воде для макарон может сделать поверхность скользкой, а во время варки пасты повара советуют не добавлять масло, чтобы соус лучше держался.

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Стоит ли добавлять масло в макароны? / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему не стоит добавлять масло в воду для макарон

Как сварить пасту, чтобы она не слипалась

Какая ошибка мешает соусу держаться на макаронах

Приготовление пасты кажется самым простым кулинарным процессом, однако многие кулинары допускают одну и ту же ошибку. Стремясь уберечь макароны от слипания, они автоматически добавляют в кастрюлю с кипящей водой немного масла, даже не догадываясь, что этим могут ухудшить вкус и текстуру готового блюда. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание УНИАН, опытные повара предостерегают от этой привычки, ведь масло может мешать соусу равномерно покрывать макароны.

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Почему масло в кастрюле - не лучшая идея

Растительное масло не растворяется в воде, а образует на ее поверхности пленку. Во время варки часть жира может попадать на поверхность макарон и делать ее скользкой. Из-за этого соус хуже держится на готовых макаронах и может стекать с них.

Аналогичная ситуация возникает, когда готовые макароны промывают под проточной водой. В таком случае с их поверхности смывается часть крахмала, который помогает соусу лучше держаться на пасте.

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вместо добавления масла повара рекомендуют соблюдать простые правила:

Достаточное количество воды: используйте примерно 1 литр воды на каждые 100 граммов сухих макарон.

используйте примерно 1 литр воды на каждые 100 граммов сухих макарон. Соль: добавляйте её в воду до или после закипания - в зависимости от рецепта и личных предпочтений.

добавляйте её в воду до или после закипания - в зависимости от рецепта и личных предпочтений. Перемешивание: перемешайте макароны сразу после погружения в воду и несколько раз во время варки, особенно в первые минуты.

перемешайте макароны сразу после погружения в воду и несколько раз во время варки, особенно в первые минуты. Время варки: следуйте рекомендациям на упаковке и не переваривайте макароны.

Видео о том, как варить макароны, чтобы они не слипались, можно посмотреть здесь:

Если вы готовите простой гарнир без соуса, сливочное масло лучше добавить непосредственно в готовые горячие макароны после слива воды.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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