Нужно ли добавлять масло в макароны: распространённая ошибка при варке

Читайте в материале:
- Почему не стоит добавлять масло в воду для макарон
- Как сварить пасту, чтобы она не слипалась
- Какая ошибка мешает соусу держаться на макаронах
Приготовление пасты кажется самым простым кулинарным процессом, однако многие кулинары допускают одну и ту же ошибку. Стремясь уберечь макароны от слипания, они автоматически добавляют в кастрюлю с кипящей водой немного масла, даже не догадываясь, что этим могут ухудшить вкус и текстуру готового блюда. Главред расскажет подробнее.
Как отмечает издание УНИАН, опытные повара предостерегают от этой привычки, ведь масло может мешать соусу равномерно покрывать макароны.
Почему масло в кастрюле - не лучшая идея
Растительное масло не растворяется в воде, а образует на ее поверхности пленку. Во время варки часть жира может попадать на поверхность макарон и делать ее скользкой. Из-за этого соус хуже держится на готовых макаронах и может стекать с них.
Аналогичная ситуация возникает, когда готовые макароны промывают под проточной водой. В таком случае с их поверхности смывается часть крахмала, который помогает соусу лучше держаться на пасте.
Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались
Вместо добавления масла повара рекомендуют соблюдать простые правила:
- Достаточное количество воды: используйте примерно 1 литр воды на каждые 100 граммов сухих макарон.
- Соль: добавляйте её в воду до или после закипания - в зависимости от рецепта и личных предпочтений.
- Перемешивание: перемешайте макароны сразу после погружения в воду и несколько раз во время варки, особенно в первые минуты.
- Время варки: следуйте рекомендациям на упаковке и не переваривайте макароны.
Видео о том, как варить макароны, чтобы они не слипались, можно посмотреть здесь:
Если вы готовите простой гарнир без соуса, сливочное масло лучше добавить непосредственно в готовые горячие макароны после слива воды.
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Об источнике: УНИАН
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