РФ впервые выдала США американского заключенного без обмена: что замыслил Путин

Бывшего морского пехотинца США освободили после четырёх лет заключения, а Россия не получила взамен ни одного своего гражданина.

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Путин преподнес Трампу неожиданный подарок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

Путин освободил морпеха США Роберта Гилмана без обмена

Ранее Москва всегда требовала своих заключённых в обмен

Кремль, вероятно, рассчитывает на дипломатические уступки

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Кремлевский диктатор Владимир Путин отпустил из российской колонии бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, не потребовав взамен ни одного гражданина РФ - и это первый такой односторонний шаг Москвы за годы практики обменов. Корреспондент Sky News Айвор Беннетт расценивает освобождение как "подарок" Дональду Трампу, сделанный в расчете на преференции в вопросе войны в Украине.

Гилман попал за решетку в 2022 году за нападение на российского полицейского и провёл в неволе более четырёх лет. Его освобождение произошло после появления в СМИ информации о критическом состоянии заключённого - на прошлой неделе сообщалось, что он находился на грани смерти. Неназванный американский чиновник охарактеризовал решение Путина как "жест доброй воли".

Почему это выбивается из всей прежней практики

До сих пор схема работала исключительно по принципу "что-то за что-то": Вашингтон всегда должен был передавать Москве кого-то из её людей. По такой логике в 2024 году на свободу вышел репортер Wall Street Journal Эван Гершкович - в рамках масштабного многостороннего обмена. А двумя годами ранее баскетболистку Бритни Грайнер обменяли на осуждённого российского торговца оружием Виктора Бута.

Аналитик Sky News считает маловероятным, что причина кроется в внезапной уступчивости российского лидера - Кремль почти никогда не действует бесплатно.

"Это, скорее, не слишком тонкий ход Кремля, направленный на то, чтобы заручиться поддержкой Белого дома в надежде получить дипломатические дивиденды. (Нетрудно догадаться, где Москва захочет их реализовать)", - отмечает Беннетт.

Цена, которую Москва хочет получить

Фон для такого маневра у РФ неблагоприятный: внутренние проблемы из-за войны накапливаются, а мирные переговоры при посредничестве США зашли в тупик - и это спустя четыре с половиной года после начала полномасштабного вторжения. Параллельно Трамп наладил контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским, и Белый дом все яснее склоняется на сторону Киева. От атмосферы прошлогодней встречи на Аляске, где американский президент устроил Путину красную ковровую дорожку и был открыт для соглашения с учетом требований Кремля, не осталось почти ничего.

"Освобождение Гилмана - это попытка Москвы возродить отношения и вернуть ситуацию в нужное России русло. Этот шаг призван представить Путина как разумного партнера, с которым Трамп может вести дела. Пока что это подарок, но Россия, несомненно, будет надеяться на что-то взамен", - убежден Беннетт.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль, вероятно, осознает рост общественного недовольства войной в Украине, поскольку украинские удары по российскому тылу приводят к росту внутренних расходов.

Ранее Зеленский сообщил, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. План кремлевского диктатора Владимира Путина несложен.

Накануне стало известно, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

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Об источнике: Sky News Sky News - британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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