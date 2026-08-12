Серия мощных взрывов в столице: РФ атакует Киев и область дронами

Россияне нанесли удар по Броварскому району Киевской области. В ОВА рассказали о последствиях.

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В Киевской области поднялся огромный столб дыма после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/trybunabrovary

Кратко:

В Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки реактивных БПЛА

В Киевской области прогремели взрывы

В результате атаки возник пожар в Киевской области

Страна-агрессор Россия днем 12 августа атаковала Украину реактивными дронами. О движении группы вражеских беспилотников Военно-воздушные силы сообщили около 09:30.

Россияне пытались атаковать дронами Киев и Киевскую область. Через несколько минут после объявления тревоги в Киевской области сообщили о масштабном пожаре в районе Броваров.

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Атаку РФ на Киевскую область подтвердил глава ОВА Тимур Ткаченко. В Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар в складских зданиях.

"К сожалению, травмирован 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и госпитализирован в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

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Смотрите видео последствий атаки на Киевщину:

Около 12:53 в Киеве и ряде областей повторно объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Мэр столицы Виталий Кличко в 13:08 сообщил о работе сил ПВО по вражеским дронам.

По состоянию на 13:53 известно, что в Дарницком районе вследствии падения вражеского БпЛА повреждено нежилое помещение. Пожара нет, экстренные службы направляются на место.

Россия готовит новую волну ударов по Украине

Главред писал, что по словам заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, российские удары направлены на более широкий перечень объектов, чем только оборонные предприятия. Первой категорией остается оборонно-промышленный комплекс. Вторая – логистика, в том числе железная дорога, порты и судоходство.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Особое внимание Россия уделяет энергетическим объектам, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры. Также удары могут использоваться для создания паники и дестабилизации. Именно поэтому под угрозой могут оказываться объекты гражданского сектора, не имеющие непосредственного военного значения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам президента Владимира Зеленского, РФ может готовить новые массированные удары по Украине, поэтому всем следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ обновили формат ежедневных сводок о воздушных атаках страны-агрессора России. Теперь украинские военные не раскрывают публично точное количество ракет, которые российская армия применяет во время обстрелов.

Накануне стало известно, что 11 августа враг нанес массированный удар по Запорожью. По городу наносились удары КАБами, баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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