Украина скрыла информацию о количестве ракет РФ во время атак: СМИ выяснили, почему

В отчётах теперь не указывается, сколько ракет удалось перехватить силам ПВО. На это есть причина.

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Украина не дает врагу возможности корректировать баллистические удары / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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В Украине перестали публиковать количество запущенных Россией ракет

Воздушные Силы препятствуют корректировке оккупантами тактики ударов по Украине

Киев ищет ракеты для защиты от баллистических ракет

Воздушные силы ВСУ обновили формат ежедневных сводок о воздушных атаках страны-агрессора России. Теперь украинские военные не раскрывают публично точное количество ракет, которые российская армия применяет во время обстрелов.

По информации источников издания Bloomberg, такое решение связано с соображениями безопасности и необходимостью не раскрывать противнику данные, которые могут помочь ему корректировать тактику ударов.

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"Войска противовоздушной обороны изменили формат отчетности в качестве меры безопасности в ответ на российские удары", - говорится в статье.

В частности, во время одной из недавних ночных атак силы ПВО сообщили об уничтожении 98 из 120 российских беспилотников, однако количество запущенных ракет в сводке не указали.

Изменение принципов отчетности происходит на фоне роста интенсивности российских воздушных атак и сокращения запасов средств противовоздушной обороны Украины.

Киев продолжает обращаться к международным партнерам с просьбой предоставить дополнительные ракеты-перехватчики, поскольку в последнее время украинской ПВО становится все сложнее противостоять усиленным ударам РФ.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

РФ может взять на прицел ещё один крупный город Украины

Главред писал , что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия может попытаться сделать массированные атаки на Одессу системными.

Кроме того, обозреватель не исключает, что город может оказаться среди основных целей наравне с Киевом. Нынешние тенденции указывают скорее на дальнейшее обострение обстрелов, поэтому всем украинцам стоит заранее готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что шесть человек погибли и еще 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что после ночной российской атаки 9 августа в Одессе и области без электроснабжения оставались более 300 тысяч семей.

Ранее Роберт Бровди предупреждал, что Россия планирует нарастить массированный залп по Украине до 200 баллистических ракет за одну атаку - в настоящее время ее возможности ограничены 77 ракетами.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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