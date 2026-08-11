Украина скрыла информацию о количестве ракет РФ во время атак: СМИ выяснили, почему

Главное:
- В Украине перестали публиковать количество запущенных Россией ракет
- Воздушные Силы препятствуют корректировке оккупантами тактики ударов по Украине
- Киев ищет ракеты для защиты от баллистических ракет
Воздушные силы ВСУ обновили формат ежедневных сводок о воздушных атаках страны-агрессора России. Теперь украинские военные не раскрывают публично точное количество ракет, которые российская армия применяет во время обстрелов.
По информации источников издания Bloomberg, такое решение связано с соображениями безопасности и необходимостью не раскрывать противнику данные, которые могут помочь ему корректировать тактику ударов.
"Войска противовоздушной обороны изменили формат отчетности в качестве меры безопасности в ответ на российские удары", - говорится в статье.
В частности, во время одной из недавних ночных атак силы ПВО сообщили об уничтожении 98 из 120 российских беспилотников, однако количество запущенных ракет в сводке не указали.
Изменение принципов отчетности происходит на фоне роста интенсивности российских воздушных атак и сокращения запасов средств противовоздушной обороны Украины.
Киев продолжает обращаться к международным партнерам с просьбой предоставить дополнительные ракеты-перехватчики, поскольку в последнее время украинской ПВО становится все сложнее противостоять усиленным ударам РФ.
РФ может взять на прицел ещё один крупный город Украины
Главред писал , что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия может попытаться сделать массированные атаки на Одессу системными.
Кроме того, обозреватель не исключает, что город может оказаться среди основных целей наравне с Киевом. Нынешние тенденции указывают скорее на дальнейшее обострение обстрелов, поэтому всем украинцам стоит заранее готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что шесть человек погибли и еще 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.
Накануне Владимир Зеленский сообщал, что после ночной российской атаки 9 августа в Одессе и области без электроснабжения оставались более 300 тысяч семей.
Ранее Роберт Бровди предупреждал, что Россия планирует нарастить массированный залп по Украине до 200 баллистических ракет за одну атаку - в настоящее время ее возможности ограничены 77 ракетами.
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Об источнике: Bloomberg
Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
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