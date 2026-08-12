Две пары обуви на осень 2026: стилист рассказала, без чего не обойтись модницам

Вы узнаете:
- какая обувь будет в моде осенью 2026 года
- какие цвета обуви 2026 года стоит выбирать
Осенний гардероб традиционно требует практичной обуви, которая легко сочетается с разными вещами. Главред расскажет о двух моделях, способных стать основой для большинства стильных образов.
Осенние кожаные сапоги
Первой необходимой парой стилистка Евгения Болгова называет высокие кожаные сапоги. Это универсальная осенняя классика, которая подходит к разным стилям и может стать основой повседневных и более сдержанных образов.
Особое внимание стоит уделить цвету. Базовые черный и шоколадный остаются безопасным выбором, однако сезон позволяет экспериментировать с более насыщенной палитрой.
"Во-первых, осенняя классика. Высокие кожаные сапоги выглядят стильно и изящно", - говорит стилистка.
Слинбэки на осень 2026
Вторая модель, которую стоит добавить в гардероб, - слинбэки. Их можно носить как летом, так и в начале осени, когда погода еще позволяет носить обувь с открытой пяткой. Небольшой каблук делает такую модель более элегантной, а открытый задник придает образу легкость.
"Из лета в осень плавно переходят слинбэки. Эта обувь с небольшим каблуком придает образу тот самый шик и утонченность", - стилистка.
Какого цвета выбрать обувь осенью 2026
Черная обувь остается универсальным решением на холодный сезон, а шоколадный оттенок помогает сделать осенний образ мягче и дороже на вид. В то же время для тех, кто хочет добавить в гардероб цвета, есть несколько выразительных вариантов.
Стилист советует обратить внимание на:
- бордо;
- темный хаки;
- насыщенный темно-синий;
- классический черный;
- шоколадный.
"Что касается цветовой гаммы, я бы посоветовала присмотреться как к классической шоколадной и черной гамме, так и обратить внимание на яркие оттенки. Бургунди, темный хаки и очень насыщенный темно-синий оттенок", - советует Евгения Болгова.
Модная обувь на осень 2026 - советы стилиста:
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Об авторе: Евгения Болгова
Евгения Болгова - персональный стилист, которая помогает клиентам сформировать эффективный гардероб и подбирает образы, идеально соответствующие их ритму жизни. Эксперт проводит анализ гардероба, формирует индивидуальные капсульные коллекции и занимается обучением в сфере стиля.
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