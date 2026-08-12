Две пары обуви на осень 2026: стилист рассказала, без чего не обойтись модницам

Стилист Евгения Болгова рассказала, какие модели обуви стоит выбрать для осеннего гардероба.

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Осенняя обувь 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, stylorialparis, скриншот из видео

Вы узнаете:

какая обувь будет в моде осенью 2026 года

какие цвета обуви 2026 года стоит выбирать

Осенний гардероб традиционно требует практичной обуви, которая легко сочетается с разными вещами. Главред расскажет о двух моделях, способных стать основой для большинства стильных образов.

Осенние кожаные сапоги

Первой необходимой парой стилистка Евгения Болгова называет высокие кожаные сапоги. Это универсальная осенняя классика, которая подходит к разным стилям и может стать основой повседневных и более сдержанных образов.

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Особое внимание стоит уделить цвету. Базовые черный и шоколадный остаются безопасным выбором, однако сезон позволяет экспериментировать с более насыщенной палитрой.

"Во-первых, осенняя классика. Высокие кожаные сапоги выглядят стильно и изящно", - говорит стилистка.

Сапоги на осень 2026 / скриншот из видео

Слинбэки на осень 2026

Вторая модель, которую стоит добавить в гардероб, - слинбэки. Их можно носить как летом, так и в начале осени, когда погода еще позволяет носить обувь с открытой пяткой. Небольшой каблук делает такую модель более элегантной, а открытый задник придает образу легкость.

"Из лета в осень плавно переходят слинбэки. Эта обувь с небольшим каблуком придает образу тот самый шик и утонченность", - стилистка.

Слинбеки на осень 2026 / скриншот из видео

Какого цвета выбрать обувь осенью 2026

Черная обувь остается универсальным решением на холодный сезон, а шоколадный оттенок помогает сделать осенний образ мягче и дороже на вид. В то же время для тех, кто хочет добавить в гардероб цвета, есть несколько выразительных вариантов.

Стилист советует обратить внимание на:

бордо;

темный хаки;

насыщенный темно-синий;

классический черный;

шоколадный.

"Что касается цветовой гаммы, я бы посоветовала присмотреться как к классической шоколадной и черной гамме, так и обратить внимание на яркие оттенки. Бургунди, темный хаки и очень насыщенный темно-синий оттенок", - советует Евгения Болгова.

Модная обувь на осень 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Евгения Болгова Евгения Болгова - персональный стилист, которая помогает клиентам сформировать эффективный гардероб и подбирает образы, идеально соответствующие их ритму жизни. Эксперт проводит анализ гардероба, формирует индивидуальные капсульные коллекции и занимается обучением в сфере стиля.

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