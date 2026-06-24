Морское дно с высоты птичьего полёта: что скрывают украинские Карпаты

Учёные объяснили, почему в Карпатах можно найти ракушки из океана Тетис и как древнее морское дно стало частью горной системы.

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Почему в Карпатах находят ракушки — как образовались украинские горы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Что известно об океане Тетис

Как образовались Карпаты

Карпаты — это не только живописные вершины, леса и горные реки. В недрах этих гор скрыта история, которой миллионы лет. Исследования местных пород показывают, что когда-то территория современных Карпат была частью древнего океана Тетис, а сегодня на горных высотах можно найти окаменелости морских организмов и ракушки. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, когда Карпаты находились на дне моря.

видео дня

Почему в Карпатах находят ракушки древнего океана Тетис

Если подняться на вершины Карпат и исследовать горные породы, можно обнаружить останки организмов, которые когда-то обитали в морской среде. На первый взгляд такая находка кажется невозможной, ведь сегодня эти места расположены высоко над уровнем моря.

На самом деле история Карпат началась совсем не в виде горных хребтов. Миллионы лет назад здесь простирался океан Тетис, на дне которого накапливались разнообразные отложения и останки древних морских существ.

Как океан Тетис превратился в Карпатские горы

В течение длительного времени на дне древнего океана образовывались мощные слои осадочных пород. Со временем эти материалы под воздействием природных процессов стали частью горных массивов.

Исследователь и географ Владислав Лашевич объяснил, что именно эти процессы легли в основу формирования современных Карпат.

"Они образовывали толстые пласты, которые со временем спрессовались в твердый камень. Однако затишье длилось не вечно — впоследствии начался грандиозный планетарный процесс, кардинально изменивший карту полушария", — рассказал он.

Смотрите видео о том, как образовались Карпаты:

Во время движения литосферных плит древнее морское дно подверглось мощному воздействию. Огромные силы Земли постепенно подняли эти породы на поверхность, образовав горную систему Карпат.

Почему Карпаты продолжают расти даже сегодня

Формирование Карпат — это не завершённый процесс. Геологические изменения продолжаются и сейчас, ведь земная кора остаётся активной.

Владислав Лашевич отметил, что современные Карпаты продолжают меняться под влиянием тектонических процессов.

"Что самое интересное, эти тектонические процессы не остановились и по сей день. Украинские Карпаты продолжают расти, увеличивая свою высоту на несколько миллиметров каждый год", — добавил ученый.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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