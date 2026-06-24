Случайная находка сделала супругов миллионерами: история клада в Калифорнии

Хотя находка была сделана еще в 2013 году, история ее обнаружения до сих пор вызывает интерес во всем мире.

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Случайная находка сделала супругов миллионерами / коллаж: Главред, фото: Kagin’s Inc

Кратко:

Эксперты оценили клад примерно в 10 миллионов долларов

Точная история происхождения клада остается загадкой

Обычная прогулка с собакой по собственному участку в Калифорнии (США) обернулась для семейной пары одной из самых удивительных археологических находок современности. Супруги случайно обнаружили клад, который впоследствии получил название "Сокровище Седл-Ридж" и был оценен в миллионы долларов.

Хотя находка была сделана еще в 2013 году, история ее обнаружения до сих пор вызывает интерес во всем мире.

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По данным Daily Galaxy, все началось с того, что хозяева участка заметили торчащую из земли старую ржавую жестяную банку. Решив выяснить, что находится внутри, они забрали ее домой и открыли. Среди грязи и ржавчины супруги увидели золотую монету номиналом 20 долларов.

Неожиданная находка побудила их продолжить поиски. В течение двух недель владельцы земли обследовали территорию с помощью металлоискателя и обнаружили еще несколько подобных контейнеров. Всего в тайнике оказалось восемь жестяных банок, в которых хранилась 1411 золотых монет.

Хотя общий номинал найденных денег составлял около 28 тысяч долларов, их коллекционная ценность оказалась значительно выше. Эксперты оценили клад примерно в 10 миллионов долларов. Монеты были отчеканены в период с 1860-х по 1890-е годы, а состояние контейнеров указывало на то, что сокровища могли прятать в земле постепенно, на протяжении длительного времени.

Точная история происхождения клада остается загадкой. Известно лишь, что участок находится неподалеку от района, связанного с эпохой калифорнийской золотой лихорадки. Нумизмат Дэвид Маккарти отмечает, что в XIX веке многие люди предпочитали хранить накопления в земле из-за отсутствия надежных банковских учреждений.

"Если у вас было 10, 20, 30 тысяч долларов золотом, которое вы накопили со временем, вы не оставите их в своем доме", - объяснил эксперт.

После оценки находки супруги приняли решение продать большую часть монет через интернет-площадку Amazon. Вырученные средства они направили на погашение долгов и благотворительные проекты. Часть наиболее ценных экземпляров семья сохранила как память о невероятном событии, а две редкие золотые монеты 1888 и 1892 годов передала в коллекцию Смитсоновский институт.

История "Сокровища Седл-Ридж" остается одним из самых поразительных примеров того, как случайная находка может изменить жизнь обычных людей и открыть новую страницу в изучении прошлого.

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