В Украине изменили условия бронирования работников: кто лишится брони с 1 сентября

Предприятия, имеющие критически важное значение, должны пройти новую проверку до 1 сентября.

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Бронирование под угрозой - Кабмин приступил к повторной проверке предприятий жизненно важных отраслей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП

О чем сказал Никита Муренко:

Статус критически важного предприятия проверят повторно

Компаниям придется подавать обновленный пакет документов

Кабинет министров проводит масштабный пересмотр статуса критически важных предприятий, из-за чего часть компаний может лишиться возможности бронировать своих работников. Предприятия должны пройти повторную проверку и соответствовать обновленным требованиям, в частности в отношении уровня оплаты труда. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду.

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По словам юриста, одна из причин пересмотра связана с большим количеством зарезервированных работников на фоне потребности государства в дополнительной мобилизации. В то же время сама процедура определения критически важных предприятий, по его мнению, требовала не столько изменения правил, сколько цифровизации.

"Краткий ответ на вопрос, зачем это сделали: зарезервированных работников очень много, а государству нужно мобилизовать людей. Что было не так с самой процедурой - сказать сложнее. Она была достаточно прозрачной и понятной", - отметил Муренко.

В настоящее время оформление статуса остается преимущественно ручным процессом. Предприятие должно собрать документы и подать их на проверку, тогда как бронирование работников уже осуществляется через цифровой сервис.

"Единственный момент - государство почему-то не перевело процедуру получения статуса критически важного предприятия в цифровой формат. Чтобы не каждый орган в ручном режиме проверял, соответствуют ли представленные сведения действительности. Бронирование сейчас происходит через портал "Дия": подают информацию о работнике, после проверки поступает ответ о бронировании. Все достаточно прозрачно. Так же можно было бы организовать и процедуру получения предприятием статуса критически важного", - подчеркнул юрист.

В то же время для бизнеса изменились как пакет документов, так и критерии соответствия. Одной из наиболее заметных нововведений стало повышение требования к средней зарплате работников.

"Раньше требование к средней заработной плате составляло 21 тысячу гривен, а сейчас - почти 26 тысяч гривен. Кроме того, существует две процедуры. Первая - подтверждение статуса критически важного предприятия. До 1 сентября каждое предприятие, которое в настоящее время имеет этот статус, должно подтвердить, что соответствует новым требованиям", - пояснил Муренко.

У компаний есть и другой вариант: вместо подтверждения действующего статуса они могут подать документы на получение нового решения сроком еще на один год. Целесообразность такого выбора зависит от того, когда именно истекает срок действия текущего статуса предприятия.

Юрист привел пример для компаний, которые получили статус недавно. Если предприятие оформило его в мае 2026 года, а срок действия документа истекает только в мае 2027-го, Муренко советует до 10 августа подтвердить соответствие новым критериям и сохранить статус до установленной даты.

Если же действующий статус заканчивается уже в сентябре, ситуация иная. По словам юриста, в таком случае предприятию может быть выгоднее сразу пройти процедуру получения нового статуса, поскольку документы для обоих вариантов в значительной степени схожи.

"В то же время предприятие может не подтверждать действующий статус, а сразу повторно подать документы для получения нового решения еще на год. Здесь все зависит от того, какой вариант выберет само предприятие", - сказал Муренко.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство готовит создание координационного центра для проверки критичности предприятий. Министерство экономики сообщало, что может временно приостановить бронирование через портал "Дия" с начала августа. Механизм предусматривает, что пакеты документов будут направляться в координационный центр для получения рекомендаций перед принятием окончательного решения.

Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что главной проблемой мобилизации являются условия службы, а не сам механизм призыва. Он подчеркнул необходимость запуска реформ, в частности создания справедливых правил и изменения системы комплектования, начиная с условий службы. В качестве примера Федоров отметил, что уже были введены повышения денежного довольствия для штурмовых подразделений и новые контракты для военнослужащих.

Народный депутат Егор Чернев сообщил, что рассмотрение возможных изменений в перечень категорий, не подлежащих призыву, в настоящее время приостановлено. По его словам, в комитете и в Министерстве обороны обсуждается вопрос о том, что многодетные родители пока остаются в утвержденном перечне.

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О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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