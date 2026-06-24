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Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

Алексей Тесля
24 июня 2026, 02:05
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Опасные явления связаны с тем, что Солнце постоянно выбрасывает в космос заряженные частицы.
Мощная магнитная буря началась 15 февраля
Мощная магнитная буря началась 15 февраля / Коллаж Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

  • Солнце постоянно выбрасывает в космос заряженные частицы
  • Вспышки на Солнце могут вызвать серьёзные сбои в работе инфраструктуры

Солнечные вспышки напрямую не угрожают человеку, однако способны вызвать серьёзные сбои в работе современной инфраструктуры — электросетей, трубопроводов, железнодорожных систем и подводных коммуникационных кабелей.

Как сообщает Space Daily, одним из самых известных примеров считается геомагнитная буря в Канаде в марте 1989 года. Тогда выброс солнечной плазмы достиг Земли и вызвал масштабный сбой энергосистемы Квебека: без электричества остались около шести миллионов человек на девять часов. При этом пострадала не население, а именно электросеть.

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Подобные явления связаны с тем, что Солнце постоянно выбрасывает в космос заряженные частицы. При мощных вспышках эти потоки взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая появление индуцированных токов в длинных металлических конструкциях. Особенно уязвимыми оказываются линии электропередачи и трансформаторы, которые могут перегреваться и выходить из строя — именно так произошло в Квебеке.

Риски распространяются и на другие системы: трубопроводы, железнодорожные сети и подводные кабели связи. Хотя оптоволокно не реагирует на магнитные возмущения, металлические элементы в межконтинентальных кабелях всё же подвержены воздействию. Геомагнитные бури также могут нарушать системы катодной защиты трубопроводов, ускоряя их износ.

Сила воздействия зависит от географии: в некоторых регионах индуцированные токи усиливаются из-за особенностей магнитного поля и геологии. Поэтому одни страны страдают сильнее других при одинаковых солнечных событиях.

Отдельную угрозу представляют спутники, которые подвергаются радиационному воздействию и сбоям на орбите. Так, в 2022 году SpaceX потеряла 38 спутников Starlink после воздействия солнечной бури.

По оценкам учёных, мощные солнечные бури уровня события Каррингтона могут происходить примерно раз в десятилетие с вероятностью около 10%. При этом основная опасность таких явлений связана не с людьми напрямую, а с уязвимостью технологической инфраструктуры, на которой держится современное общество.

Важное предупреждение ученых: о чем речь

Учёные отмечают, что мощные солнечные бури могут привести не только к техническим сбоям, но и к более широким социальным последствиям — включая дезорганизацию и возможные массовые беспорядки.

Речь идёт о так называемой "космической погоде", связанной с повышенной активностью Солнца. Сильные вспышки и выбросы солнечной плазмы способны нарушать работу спутниковых систем, навигации GPS, электросетей и создавать риски для авиации.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Space Daily

Space Daily — англоязычное независимое интернет-издание, основанное в 1995 году в Токио. Сайт специализируется на новостях космической отрасли, науки, технологий, космических миссий, спутниковых систем, а также публикует материалы о влиянии освоения космоса на общество и человека. Издание ориентировано на широкую аудиторию, интересующуюся наукой, исследованиями и современными технологиями

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