Солнечная буря грозит катастрофой: учёные предупреждают о худшем сценарии

Ученые рассказали о вспышках на Солнце

Солнечная буря может иметь не только технические, но и серьезные социальные последствия

Наихудший сценарий — буря уровня события Каррингтона

Учёные предупреждают: сильная солнечная буря способна вызвать не только сбои в технологиях, но и серьёзные общественные последствия — от паники до массовых волнений.

Речь идёт о явлениях "космической погоды", связанных с активностью Солнца. Мощные вспышки и выбросы плазмы могут выводить из строя спутники, GPS, энергосистемы и создавать угрозы для авиации, пишет Space.com.

В отчёте британского научного совета STFC рассмотрен наихудший сценарий — буря уровня события Каррингтона, которая происходит примерно раз в 100–200 лет. В таком случае проблемы могут выйти далеко за пределы технических сбоев.

Главный риск — реакция общества. Недостаток информации повышает вероятность паники, распространения слухов и конспирологических теорий, что подрывает доверие к официальным источникам.

Кроме того, возможны массовые закупки товаров первой необходимости — по аналогии с пандемией — что способно вызвать искусственный дефицит. В случае длительных отключений электроэнергии неравномерное восстановление в разных регионах может спровоцировать недовольство и протесты.

Эксперты подчёркивают: угрозу представляют не только сами космические явления, но и поведение людей. Поэтому важно не только защищать инфраструктуру, но и заранее информировать общество.

Об источнике: Space.com Space.com - онлайн-издание, посвященное исследованию космоса, астрономии, наблюдению за небом и развлечениям. Запущено 20 июля 1999 года. Веб-сайт предлагает прямые трансляции космических миссий, астрономических открытий и обзоры телескопов, биноклей и научно-фантастического развлекательного оборудования для наблюдения за небом.

