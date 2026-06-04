Строгие запреты в праздник 5 июня: почему нельзя стирать в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день обильная роса
- О ком нужно молиться в этот день
- Почему нельзя стирать одежду 5 июня
5 июня церковь почитает память святителя Дорофея. Как сообщает Главред, он прожил более 100 лет и оставался непоколебимым даже в самые тяжелые времена.
Дорофей возглавил христианскую общин в Тире, где император Диоклетиан продолжал жесткие гонения на христиан. После этого к власти пришел император Константин, который начал новую волну преследований. Святитель бежал на другие земли и продолжал проповедовать.
В итоге его поймали и жестоко пытали. В конечном итоге Дорофея казнили. Он до сих пор считается примером верности и духовной силы.
Что можно делать 5 июня
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и укрепления в вере.
- В этот день нужно почтить память умерших родственников.
- В этот день нужно собрать зелень и украсить ею жилье. Можно плести венки, а молодежь может веселиться.
Что нельзя делать 5 июня
1. Нельзя 5 июня привлекать внимание постороннего. Под его обликом может скрываться нечистая сила.
2. Нельзя 5 июня купаться в реках и прудах. Иначе русалки могут затянуть в воду.
3. Нельзя 5 июня стирать одежду. Предки верили, что она будет считаться нечистой.
4. Нельзя 5 июня ссориться и сквернословить. Считается, что это может принести беды и неприятности.
5. Нельзя 5 июня рассказывать о своих снах, особенно плохих. Иначе они могут сбыться.
Приметы 5 июня
- Если в этот день много лягушек, то погода будет жаркой.
- Если в этот день дождь, то лето будет дождливым.
- Если в этот день обильная роса, то будет хороший урожай овощей.
- Если в этот день солнечно, то будет богатый урожай зерновых.
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