Строгие запреты в праздник 5 июня: почему нельзя стирать в этот день

Что можно делать 5 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от трудностей.

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Что нельзя делать 5 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день обильная роса

О ком нужно молиться в этот день

Почему нельзя стирать одежду 5 июня

5 июня церковь почитает память святителя Дорофея. Как сообщает Главред, он прожил более 100 лет и оставался непоколебимым даже в самые тяжелые времена.

Дорофей возглавил христианскую общин в Тире, где император Диоклетиан продолжал жесткие гонения на христиан. После этого к власти пришел император Константин, который начал новую волну преследований. Святитель бежал на другие земли и продолжал проповедовать.

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В итоге его поймали и жестоко пытали. В конечном итоге Дорофея казнили. Он до сих пор считается примером верности и духовной силы.

Что можно делать 5 июня

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и укрепления в вере.

В этот день нужно почтить память умерших родственников.

В этот день нужно собрать зелень и украсить ею жилье. Можно плести венки, а молодежь может веселиться.

Что нельзя делать 5 июня

1. Нельзя 5 июня привлекать внимание постороннего. Под его обликом может скрываться нечистая сила.

2. Нельзя 5 июня купаться в реках и прудах. Иначе русалки могут затянуть в воду.

3. Нельзя 5 июня стирать одежду. Предки верили, что она будет считаться нечистой.

4. Нельзя 5 июня ссориться и сквернословить. Считается, что это может принести беды и неприятности.

5. Нельзя 5 июня рассказывать о своих снах, особенно плохих. Иначе они могут сбыться.

Приметы 5 июня

Если в этот день много лягушек, то погода будет жаркой.

Если в этот день дождь, то лето будет дождливым.

Если в этот день обильная роса, то будет хороший урожай овощей.

Если в этот день солнечно, то будет богатый урожай зерновых.

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