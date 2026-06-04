Тариф на проезд в Черкассах резко вырастет — сколько придется платить

В Черкассах начали пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте; предполагается введение разной стоимости в зависимости от способа оплаты.

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Тариф на проезд в Черкассах может резко вырасти — сколько придется платить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Черкассах начали подготовку к установлению новых тарифов

Проезд в маршрутках планируют сделать дифференцированным

В Черкассах готовятся к возможному пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в общественном транспорте в Черкассах может вырасти до 30 гривен за одну поездку. Об этом сообщил Черкасский городской совет.

Исполнительный комитет Черкасского городского совета поддержал начало процедуры подготовки регуляторного акта об установлении нового тарифа на проезд в городском общественном транспорте.

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"Проектом предусматривается введение дифференцированного тарифа в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси: 25 гривен при безналичной оплате и 30 гривен при оплате наличными", — сообщили в горсовете.

После прохождения всех предусмотренных процедур, рассмотрения и учета предложений окончательное решение по этому вопросу будет принимать исполком.

Кроме того, члены исполнительного комитета согласовали введение временных ограничений движения транспорта на отдельных улицах города.

Где в Украине действует европейская модель оплаты проезда — мнение эксперта

Как писал Главред, транспортный аналитик и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко отметил, что Львов является примером постепенного перехода к европейской модели общественного транспорта.

Он обратил внимание, что во Львове проездные билеты действуют также у частных перевозчиков, тогда как в Киеве даже дорогие абонементы не дают права пользоваться маршрутками.

По его словам, во Львове разовая поездка при оплате наличными может стоить 30 гривен, тогда как безналичная оплата — картой или телефоном — обходится примерно в 26 гривен. В то же время в Киеве расчет наличными вообще не предусмотрен, а при безналичной оплате стоимость проезда оказывается выше, чем во Львове.

"Если пользоваться транспортной картой ЛеоКарт (аналог карты киевлянина), то разовый проезд также стоит 23 гривны. Вместе с тем во Львове месячный проездной на все виды транспорта стоит около 1150 гривен. Это почти в четыре раза дешевле, чем то, что хотят установить в Киеве", — сравнил он.

Повышение стоимости проезда — последние новости по теме

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о намерении пересмотреть тарифы на проезд в троллейбусах Черкасс из-за роста себестоимости поездок, которая сейчас составляет около 50 гривен, а также расходов на содержание парка более 130 миллионов гривен в год. В вопросе повышения тарифов пока нет единой позиции среди членов исполкома.

Рост стоимости проезда в общественном транспорте Киева до 30 гривен может сопровождаться внедрением системы "проезд по времени", где один билет позволяет пересаживаться между автобусами, троллейбусами и метро. Данная модель позволит увеличить доходы транспортных компаний и сэкономить бюджет города примерно на 2,5 миллиарда гривен ежегодно, что было представлено в рамках общественных консультаций и проектов развития транспорта столицы по повышению тарифов на проезд в Киеве.

Как ранее сообщал Главред, транспортный аналитик Александр Гречко подчеркнул, что обычная экономически обоснованная стоимость проезда в Киеве значительно ниже официально озвученных тарифов, и одновременное резкое повышение может отпугнуть пассажиров, стимулируя рост использования личного автотранспорта. Он отметил, что это создаст дополнительную нагрузку на региональный транспортный сектор и городскую инфраструктуру.

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О персоне: Александр Гречко Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

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