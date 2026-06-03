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Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

Юрий Берендий
3 июня 2026, 17:39
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В Черкасской области средняя зарплата в апреле 2026 года выросла, хотя её уровень по-прежнему значительно ниже среднеукраинского показателя.
Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего
Средняя зарплата в Черкасской области — кто зарабатывает больше всего / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Средняя зарплата в Черкасской области в апреле превысила 25 тысяч грн
  • Показатель вырос на 6,8% по сравнению с мартовским уровнем
  • Средняя заработная плата в Украине на данный момент составляет 30515 грн

В Черкасской области продолжает расти уровень заработной платы. В апреле 2026 года средняя номинальная зарплата штатных работников региона превысила 25 тысяч гривен, продемонстрировав заметный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черкасской области.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Черкасской области с численностью наемных работников 10 и более человек в апреле 2026 г. составила 25 334 грн и достигла 83,0 % от уровня средней заработной платы в Украине (30 515 грн)", — говорится в отчете.

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По данным Главного управления статистики в Черкасской области, в апреле 2026 года средняя номинальная заработная плата в регионе выросла на 6,8% по сравнению с мартом. Для сравнения, в целом по Украине этот показатель увеличился на 0,5%.

Данные Главного управления статистики в Черкасской области
Данные Главного управления статистики в Черкасской области / Скриншот

Самые высокие зарплаты, превышавшие средний уровень по области в 1,5–4,1 раза, зафиксированы в сферах информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности. Среди промышленных отраслей лидерами по уровню оплаты труда стали производство основных фармацевтических продуктов и препаратов, химической продукции, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств, а также компьютерной, электронной и оптической продукции.

Самый низкий уровень оплаты труда, который не превышал 62% от среднего показателя по экономике области, наблюдался в сфере творчества, искусства и развлечений, а также в сфере административного и вспомогательного обслуживания.

Какова средняя заработная плата в Черкасской области по профессиям

Средняя заработная плата в Черкасской области по всем сферам в феврале 2026 года составляла 22 452 грн. В то же время уже в апреле она выросла до 25 334 грн.

Как изменилась средняя заработная плата в Черкасской области с февраля по апрель (сферы упорядочены по убыванию относительного прироста в процентах):

  • Перерабатывающая промышленность: рост на 8 792 грн (+31,1%) — с 28 305 грн до 37 097 грн.
  • Промышленность (среднее значение для всех типов): рост на 6 940 грн (+25,6%) — с 27 125 грн до 34 065 грн.
  • Добывающая промышленность и разработка карьеров: рост на 4 748 грн (+22,7%) — с 20 935 грн до 25 683 грн.
  • Операции с недвижимым имуществом: рост на 2 815 грн (+19,2%) — с 14 696 грн до 17 511 грн.
  • Предоставление прочих видов услуг: рост на 2 988 грн (+15,8%) — с 18 909 грн до 21 897 грн.
  • Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование: рост на 2 680 грн (+9,9%) — с 27 100 грн до 29 780 грн.
  • Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство: рост на 2 593 грн (+9,7%) — с 26 714 грн до 29 307 грн.
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность: рост на 2 372 грн (+9,0%) — с 26 269 грн до 28 641 грн.
  • Водоснабжение; канализация, обращение с отходами: рост на 1 492 грн (+8,1%) — с 18 321 грн до 19 813 грн.
  • Строительство: рост на 1 583 грн (+8,0%) — с 19 788 грн до 21 371 грн.
  • Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность: рост на 1 575 грн (+7,8%) — с 20 172 грн до 21 747 грн.
  • Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха: рост на 2 057 грн (+7,8%) — с 26 527 грн до 28 584 грн.
  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: рост на 1 307 грн (+6,2%) — с 20 941 грн до 22 248 грн.
  • Здравоохранение и оказание социальной помощи: рост на 1 076 грн (+6,1%) — с 17 711 грн до 18 787 грн.
  • Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания: рост на 820 грн (+5,6%) — с 14 736 грн до 15 556 грн.
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых: рост на 571 грн (+5,0%) — с 11 327 грн до 11 898 грн.
  • Финансовая и страховая деятельность: рост на 1 629 грн (+4,3%) — с 37 771 грн до 39 400 грн.
  • Образование: рост на 554 грн (+3,1%) — с 17 828 грн до 18 382 грн.
  • Информация и телекоммуникации: рост на 667 грн (+1,7%) — с 39 054 грн до 39 721 грн.
  • Временное размещение и организация питания: падение на 1 930 грн (-8,7%) — с 22 302 грн до 20 372 грн.

Зарплаты в Украине — последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году были зафиксированы у стоматологов — 150 тысяч гривен, что на 20% больше, чем в прошлом году. Кузовщики, автомаляры и автоэлектрики также получили существенное повышение, что подтверждает положительную динамику во многих отраслях. Аналитики платформы OLX Работа отмечают устойчивый тренд роста медианных заработных плат в профессиях из сферы строительства и логистики.

В феврале 2026 года средняя зарплата в Украине поднялась до 28 321 грн, свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики, и наиболее высокие показатели сконцентрированы в Киеве и Киевской области. Наибольшую среднюю оплату получают работники сферы информации и телекоммуникаций — более 78 тысяч гривен, тогда как самые низкие доходы фиксируются в сфере искусства и спорта.

Как ранее сообщал Главред, законодательство позволяет удерживать до 50% заработной платы в определенных случаях. Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области подчеркивает важность соблюдения норм для защиты работников и предприятий с целью избежания финансовых рисков и недоразумений между сторонами.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины — национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает реализацию государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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