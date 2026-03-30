Зарплаты в Украине выросли: где получают до 78 тысяч, ситуация по регионам

В феврале 2026 года средняя зарплата в Украине составляла 28 321 грн, что на 22,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года и на 1,2% больше по сравнению с январем 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Наивысший уровень оплаты труда зафиксирован в городе Киев — 45 651 грн, а также в Киевской области — 29 077 грн. В то же время самые низкие показатели наблюдаются в Кировоградской области, где средняя зарплата составляет 20 083 грн, и в Черновицкой области — 20 460 грн.
По видам эконормической деятельности больше всего зарабатывают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 78 941 грн. Наименьший уровень оплаты труда зафиксиован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 18 681 грн.
По состоянию на 1 марта 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составляет 3,5 млн грн.
Экономика Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины установил более низкий официальный курс гривны на 31 марта 2026 года, о чем свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время с 1 апреля тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений — 4,32 грн за кВт/ч. Соответствующее решение принял Кабмин, а премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что повышение стоимости электроэнергии сейчас не рассматривается.
Вместе с тем в апреле возможно повышение цен на продукты, что связывают с подорожанием топлива. Об этом сообщил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Об источнике: Государственная служба статистики Украины
Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.
Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред