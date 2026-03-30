Казна на нуле: названы сроки надвигающегося финансового обвала в РФ

https://glavred.info/economics/kazna-na-nule-nazvany-sroki-nadvigayushchegosya-finansovogo-obvala-v-rf-10753049.html Ссылка скопирована

Раскрыты ключевые проблемы экономики РФ

Главное из заявлений Милова:

Экономика страны-агрессора РФ испытывает серьезные трудности, которые нарастают, заявил экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов.

"Из-за санкций и бюджетных проблем власти были вынуждены заморозить бюджетные расходы и перестать их увеличивать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт отмечает, что главной проблемой РФ в начале 2026 года, по оценкам крупного бизнеса, стали неплатежи, генераторами которых являются госпредприятия, прежде всего, производители вооружений.

"Подтверждение этому найти очень просто: погуглите информацию о крупных военных предприятиях. Несмотря на то, что многое засекречено, информация о том, что они являются дикими должниками по электроэнергии, теплу и расчетам с подрядчиками, против них подают в суды, открыта. И неплатежи со стороны военки – это массовое явление", - рассказал он.

Экономист отмечает, что все более горячей темой становится то, что обещанные выплаты по линии минобороны РФ, в частности, выплаты гробовых за убитых родственникам, доходят с задержкой.

"В системе очень большой денежный голод, и дальше будет только хуже. Это очень сдерживает российскую военную машину. Если копнуть глубже, увидим, что подавляющее число военных предприятий убыточно", - констатирует он.

Собеседник также констатирует, что можно наблюдать последствия воздействия санкционного давления на экономику РФ.

"Просто нужно смотреть внимательнее. Да, хотелось бы быстрее. Но Россия – это большая страна, и задушить такого монстра – непростое дело. Впрочем, данные о спаде экономике и дыре в бюджете (уже планируется секвестр бюджета, то есть будут резать расходы, потому что денег не хватает), что признает уже сам Путин, должны воодушевить тех, кто ждет краха российской экономики, потому что трещины большие, все работает плохо, концы с концами еле сводятся, и даже подорожавшей нефти не хватает. Проблемы уже наступают. Нужно еще навалиться и давить дальше: вводить больше санкций, искать больше возможностей отрезать Путина от ресурсов. Все это работает", - добавил Милов.

Другие новости:

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред