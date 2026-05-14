РФ готовит новый массированный удар: Жданов назвал вероятную дату

Алексей Тесля
14 мая 2026, 21:55
Во время "перемирия" российская сторона занималась переброской военной техники и подготовкой к новым наступательным операциям.
Олег Жданов, Tomahawk
Олег Жданов не исключил новый удар РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное из заявлений Жданова:

  • У РФ есть средства еще на один воздушный удар
  • Новые массированные удары могут произойти уже в ближайшие дни

Одной из причин масштабной атаки мог стать международный политический фон, а также усиление боевых действий на фронте.

Как заявил Олег Жданов в комментарии для ТСН, Россия могла воспользоваться периодом так называемого "перемирия" для накопления ресурсов и подготовки к дальнейшим ударам.

"Я думаю, что это не последнее, у них есть еще на один удар запас. Они почти не использовали ракеты "Калибр", почти не использовали "Кинжалы", там одна или две было. А их там больше полусотни. И почти не использовали "Искандер-К"", — отметил Жданов.

Эксперт считает, что новые массированные удары могут произойти уже в ближайшие дни.

"Ближайшее вероятное время нанесения удара — это, возможно, выходные. Обычно они используют либо ночь субботы, либо воскресенье для нанесения удара. Средства у них есть", — предупредил эксперт.

Кроме того, он предположил, что во время "перемирия" российская сторона занималась переброской военной техники и подготовкой к новым наступательным операциям.

"Они перевозили технику тралами. А эта техника сейчас пойдет в бой. Я сегодня смотрю сводки — уже 240 боевых столкновений в сутки. Поэтому вполне вероятно, что для поддержки боевых действий мы можем ожидать в ближайшее время новых ударов", — считает Жданов.

/ Инфографика Главреда
/ Инфографика Главреда

Есть угроза новых ночных обстрелов: что известно

Сергей Бескрестнов предупредил о вероятности новых ночных атак со стороны России. По его словам, российские силы могут вновь применить ракеты для ударов по территории Украины.

"Ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем может быть еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили достаточно "шехедных" запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра", — подчеркнул он.

Также Бескрестнов допустил, что под угрозой могут оказаться центральные регионы страны.

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

