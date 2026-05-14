Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

Мария Николишин
14 мая 2026, 16:42
Украинская национальная валюта укрепилась по отношению к двум валютам.
Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая
Курс валют в Украине на 15 мая / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

  • Каким будет курс валют в Украине в пятницу
  • Какая валюта подорожала на 2 копейки

На пятницу, 15 мая, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Гривне удалось немного укрепить свои позиции. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

Завтра курс доллара к гривне будет на уровне 43,96 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем 14 мая. Таким образом, украинская валюта немного укрепилась.

Курс евро

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,43 грн/евро. Украинская национальная валюта укрепилась на 7 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,96/43,99 грн/долл., а к евро — 51,44/51,46 грн/евро.

Курс злотого

В то же время польский злотый показал иную динамику. Так, стоимость этой валюты 15 мая составит 12,13 грн/злотый, что на 2 копейки больше, чем в четверг (12,11 грн/злотый).

Доллар в Украине может подорожать

Экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук заявил, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.

"В течение ближайших двух-трех кварталов может произойти перекладка капиталов из гривни в иностранную валюту, после чего курс нацвалюты начнет снижаться", — подчеркнул он.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в течение недели в Украине не ожидается особых сдвигов в сторону роста курса доллара и евро, также нет весомых предпосылок для заметного снижения стоимости валюты.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявлял, что в мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщал, что май – это месяц накоплений и месяц сезонной коррекции евро по отношению к доллару, что может поддержать доллар по отношению к гривне и оказать давление на евро.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

