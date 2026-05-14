"Жена мне рот закрыла": Крутоголов рассказал о скрытом в личной жизни

Звезда "Дизель шоу" признался, какой он в жизни.

Егор Крутоголов - личная жизнь

Известный шоумен и звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказал интересные факты о своей личной жизни. В интервью 1+1 он признался, каким его видят коллеги и семья за кадром.

По словам Крутоголова, он не относится к людям, которые веселы напоказ, а наедине с собой или близкими становятся грустными. Артист всегда старается сохранять позитив и веселить окружающих даже вне камер.

"Я не очень отличаюсь от своего сценического амплуа. В жизни я довольно веселый чувак, который любит детей, интересуется людьми и жизнью в целом. Не из тех, кто на экране веселый, а в жизни мрачный. Я веселый по жизни", — поделился Егор.

Комик также отметил, что его привычка всегда находиться в "рабочем тонусе" иногда может даже надоедать семье. Самый трогательный момент произошел во время рождения одного из сыновей шоумена — чтобы Егор стал хоть немного серьезнее, жене пришлось действовать радикально.

"Бывает, когда младший Макс плачет, у него что-то случилось, а я пытаюсь вытащить его из истерики, начинаю шутить, дурачиться. Он может сказать: "Папа, не сейчас".Когда я был на рождении Макса, я тоже шутил. Смеялись и жена, и врачи. Но в какой-то момент, когда уже было совсем близко, жена мне рот закрыла. Я понял: все, шутки закончились, теперь мы рожаем", — вспомнил Крутоголов.

Что такое Дизель-шоу? Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

