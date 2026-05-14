Жесткие полотенца снова станут пушистыми: проверенный способ без уксуса

Эксперты по клинингу рассказали, как простые бытовые ошибки при стирке снижают способность полотенец впитывать влагу.

Почему кристаллы соды лучше уксуса расщепляют загрязнения и возвращают полотенцам мягкость

Вы узнаете:

Чем заменить уксус при стирке полотенец

Как сделать полотенца мягче

Какие ошибки портят ткань

Когда речь заходит об уходе за полотенцами, белый уксус традиционно считается одним из самых популярных домашних средств. Его слабая кислотность помогает расщеплять остатки стирального порошка, действуя как природный смягчитель тканей.

Однако эксперты по бытовой химии и клинингу все чаще отмечают: существует более эффективная альтернатива, которая позволяет достичь лучшего результата без риска для ткани, пишет Express.

Главред решил разобраться, чем можно заменить белый уксус при стирке полотенец и почему этот подход все чаще поддерживают специалисты по клинингу.

Речь идет о кристаллах соды, которые рекомендуют добавлять непосредственно в барабан стиральной машины. В отличие от уксуса, они обладают выраженным щелочным действием.

Благодаря этому они эффективнее расщепляют жирные отложения, остатки кондиционера и другие загрязнения, накапливающиеся в волокнах ткани. В результате полотенца после стирки становятся не только чище, но и заметно мягче еще до полного высыхания.

Как кристаллы соды действуют на ткань

Специалисты объясняют, что кристаллы соды широко используются в быту именно благодаря их способности бороться с налётом и сложными загрязнениями без агрессивного воздействия на ткань.

Именно мыльный налет и остатки моющих средств часто становятся причиной того, что полотенца теряют мягкость и начинают плохо впитывать влагу. Использование соды помогает восстановить их естественную структуру и гигроскопичность.

Режим стирки

Профессионалы также советуют стирать полотенца отдельно от других вещей, ведь ворс с одежды и постельного белья может оседать на ткани, ухудшая ее состояние. Оптимальной считается стирка при температуре около 60°C, что позволяет не только очистить волокна, но и уничтожить большинство бактерий.

После основного цикла желательно запускать дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить остатки моющих средств.

Чего стоит избегать при уходе за полотенцами

Отдельно эксперты предостерегают от использования кондиционера для белья при стирке полотенец, поскольку он может создавать жирную пленку, которая снижает способность ткани впитывать влагу.

После стирки полотенца рекомендуют сушить на свежем воздухе под солнцем или в хорошо вентилируемом помещении с использованием осушителя.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

