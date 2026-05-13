Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

Руслан Иваненко
13 мая 2026, 23:21
Специалисты объяснили, как соблюдение основных правил безопасности при использовании банкомата помогает снизить риск мошенничества.
Бумажные квитанции из банкоматов могут быть использованы злоумышленниками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему чек из банкомата может быть опасен
  • Как правильно защитить банковские данные
  • Какие правила безопасности рекомендуют эксперты

Эксперты по банковской безопасности предупреждают о потенциальных рисках, связанных с использованием функции печати чека в банкоматах после снятия наличных. Как сообщает издание Click, привычка пользователей подтверждать печать квитанции может создавать дополнительные угрозы для конфиденциальности финансовых данных.

Главред решил разобраться, почему печать чека в банкомате может представлять риск для финансовой безопасности и как правильно защитить свои данные при снятии наличных.

По словам специалистов, бумажная квитанция, которую выдает банкомат, иногда содержит информацию об операции, включая часть финансовых данных или доступный остаток на счете. В случае попадания такого документа в руки посторонних лиц эти сведения могут быть использованы в мошеннических схемах.

Именно поэтому банки и эксперты по кибербезопасности советуют минимизировать использование печатных чеков и отдавать предпочтение проверке операций через мобильные приложения или непосредственно на экране банкомата.

Рекомендации по безопасному использованию банкомата

Отдельно специалисты отмечают, что если чек все же был распечатан, его необходимо сразу утилизировать так, чтобы восстановление данных было невозможно. Кроме того, пользователям рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности при использовании банкомата: внимательно осматривать терминал на наличие посторонних устройств, прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода и не принимать помощь от незнакомцев.

В случае возникновения проблемной ситуации, например, если карта осталась в банкомате, эксперты советуют немедленно обращаться в свой банк для ее блокировки и получения дальнейших инструкций.

Об источнике: Click.ro

Click.ro — это румынский новостно-развлекательный интернет-портал, который работает как цифровое медиа с широким тематическим охватом.

Сайт публикует материалы по актуальным новостям, политике, экономике, обществу, а также активно развивает разделы лайфстайла, шоу-бизнеса, технологий и развлекательного контента. Основной акцент ресурса — быстрые новости и контент, ориентированный на массовую аудиторию, включая легкие для восприятия информационные и развлекательные материалы

