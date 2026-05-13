Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупик

Руслан Иваненко
13 мая 2026, 23:57
Политическая система Путина вступает в фазу сужения круга решений и растущих рисков нестабильности.
Путин стоит перед выбором: либо свернуть войну, либо объяснить её новые цели / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Путин сузил политический коридор решений
  • РФ может зайти в тупик через 8–12 месяцев

Политический режим кремлевского диктатора Владимира Путина вступает в фазу сужения возможностей как во внутренней, так и во внешней политике, а в случае инерционного продолжения войны Россия может столкнуться с системным тупиком в течение ближайших 8–12 месяцев. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его оценке, ключевая проблема Кремля сейчас заключается не только в экономических ограничениях, но прежде всего в политическом "коридоре решений", который существенно сузился. Путин, по словам эксперта, оказался на распутье: либо искать способ завершения войны, либо продолжать ее без четкого объяснения конечных целей для общества.

"Продолжать войну так, как он вел ее четыре года, он больше не может. Это ощущается очень четко", — отмечает Морозов.

Эксперт подчеркнул, что одной из главных проблем стало отсутствие понятного "горизонта завершения" войны для российского населения. Если раньше власть могла объяснять цели так называемой "ОСО", то сейчас, по его словам, "этого никто не понимает".

Экономическое давление и риск тупика

Отдельно Морозов обращает внимание на утрату внешнеполитических ожиданий, в частности относительно возможного давления США на Украину. По его словам, ранее в российском информационном поле активно продвигался нарратив о том, что "вот теперь Трамп надавит на Киев, и все пойдет по-другому", однако этот фактор больше не работает.

Также, по оценке эксперта, не реализуется сценарий быстрого военного результата на Донбассе, который мог бы быть представлен как "завершение" войны. Бои за ключевые агломерации продолжаются и не имеют прогнозируемого финала.

Морозов отдельно указывает на ухудшение внутриэкономической ситуации в РФ. По его мнению, период финансовых стимулов, который наблюдался в 2023–2024 годах, заканчивается, зато растет фискальная нагрузка на население.

"Если три года назад сохранялся баланс "пряников" и потерь, то теперь он исчез", — отмечает он, добавляя, что в обществе растут опасения относительно возможных замораживаний сбережений, повышения налогов и новых финансовых сборов.

По мнению Морозова, при сохранении нынешней инерционной модели ведения войны Россия может зайти в "окончательный тупик" как в военно-политическом, так и в системном измерении уже в течение ближайших 8–12 месяцев.

Как ранее сообщал Главред, падение рейтингов и рост внутренней напряженности в России заставляют российского диктатора и военного преступника Владимира Путина искать новые способы удержать контроль над ситуацией. О том, какие три варианта есть у Путина, рассказал в интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Кроме того, Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ, из-за чего в Кремле уже обсуждают возможный запрет экспорта бензина и риски дефицита на внутреннем рынке, а западные аналитики предупреждают о серьезном ударе по нефтяным доходам Москвы. В России также фиксируют остановку около 40% нефтяных экспортных мощностей.

Напомним, что на Ставке обсудили крах экономики РФ и усиление санкционного давления, которое уже приводит к заметным потерям российского экспорта и ухудшению ключевых показателей. Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные санкции работают, а Украина продолжит давление на государство-агрессора.

О личности: Александр Морозов

Александр Морозов — российский журналист, политолог, политический философ. В 2011–2014 гг. — шеф-редактор "Русского журнала", в 2014–2015 гг. — преподаватель Бохумского университета в Германии, в 2015–2016 гг. — сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
