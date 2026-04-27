Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

На Ставке обсуждались три ключевых вопроса.

https://glavred.info/ukraine/postavki-raket-dlya-pvo-i-krah-ekonomiki-rf-zelenskiy-provel-stavku-10759982.html Ссылка скопирована

Зеленский провел Ставку

Главное из заявления президента:

Наземные роботизированные комплексы являются одним из самых востребованных запросов

Украинские дальнобойные санкции против России работают

Украина будет продолжать давить на агрессора

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем обсуждались три ключевых вопроса: наземные роботизированные комплексы, защита от баллистики и доклады разведок. Об этом глава государства написал в Telegram.

Вопрос наземных роботизированных комплексов

Зеленский подчеркнул, что именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых востребованных видов техники у Сил обороны, поэтому их производство и поставки должны соответствовать потребностям.

видео дня

По его словам, объем контрактов на НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году.

"Уже заключено контрактов на 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, заключение контрактов продолжается. Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению, а также всем командирам, которые расширяют масштабы использования НРК. Поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины ежемесячно проверять реальную потребность в НРК и уровень поставок", — говорится в сообщении.

Защита от баллистики

Президент отметил, что были доклады о поставках ракет для противоракетных систем и ходе выполнения договоренностей с партнерами.

"Важно, чтобы в мае поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и ход работы над альтернативными средствами антибаллистической защиты – доступными в мире и собственными, украинскими разработками", – добавил Зеленский.

О чем были доклады разведок на Ставке

Глава государства также рассказал, что на Ставке ГУР и Служба внешней разведки Украины подробно доложили о состоянии экономики и социальных процессов в России после первого квартала этого года.

По его словам, фиксируется существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери.

"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативны. В частности, наши долгосрочные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", — подытожил президент Украины.

ГУР / Инфографика: Главред

Война — последние новости Украины

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред