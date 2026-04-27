Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

Главное из заявления президента:
- Наземные роботизированные комплексы являются одним из самых востребованных запросов
- Украинские дальнобойные санкции против России работают
- Украина будет продолжать давить на агрессора
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем обсуждались три ключевых вопроса: наземные роботизированные комплексы, защита от баллистики и доклады разведок. Об этом глава государства написал в Telegram.
Вопрос наземных роботизированных комплексов
Зеленский подчеркнул, что именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых востребованных видов техники у Сил обороны, поэтому их производство и поставки должны соответствовать потребностям.
По его словам, объем контрактов на НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году.
"Уже заключено контрактов на 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, заключение контрактов продолжается. Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению, а также всем командирам, которые расширяют масштабы использования НРК. Поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины ежемесячно проверять реальную потребность в НРК и уровень поставок", — говорится в сообщении.
Защита от баллистики
Президент отметил, что были доклады о поставках ракет для противоракетных систем и ходе выполнения договоренностей с партнерами.
"Важно, чтобы в мае поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и ход работы над альтернативными средствами антибаллистической защиты – доступными в мире и собственными, украинскими разработками", – добавил Зеленский.
О чем были доклады разведок на Ставке
Глава государства также рассказал, что на Ставке ГУР и Служба внешней разведки Украины подробно доложили о состоянии экономики и социальных процессов в России после первого квартала этого года.
По его словам, фиксируется существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери.
"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативны. В частности, наши долгосрочные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", — подытожил президент Украины.
Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.
