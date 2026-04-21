Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

Российский диктатор Путин выступил с новыми заявлениями о войне против Украины, заявив о намерении достичь целей "СВО" и создать "зону безопасности".

Путин сделал заявление о завершении войны против Украины

Путин заявил, что якобы знает, чем закончится война РФ против Украины

Глава Кремля сетует на сложную ситуацию в приграничной зоне

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что в Кремле якобы есть понимание того, как завершится война РФ против Украины. Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений по этому поводу, а просто будем реализовывать и стремиться достичь тех целей, которые мы перед собой поставили, выполнять те задачи, которые стоят перед нами", — заявил он. видео дня

Российский диктатор цинично заявил, что РФ якобы сможет реализовать все поставленные цели так называемой "СВО" благодаря сплоченности общества, однако не уточнил, о каких именно целях идет речь.

Во время разговора с Путиным один из военных заявил, что исход противостояния уже якобы понятен для всех сторон, в том числе и для Украины, и выразил уверенность в победе России.

"Ну да, там (якобы в Украине, — ред.) просто думают, как это все оформить", — добавил он.

Он также напомнил, что 2026 год в России провозглашен годом единства народов, и призвал сохранять и укреплять это наследие.

"Сегодня Россия понимает, что главное — быть вместе, благодаря солидарности и личной ответственности каждого на своем месте страна реализует свои стратегические приоритеты, приоритеты развития "государства на длительную историческую перспективу", — сказал военный преступник.

Кроме того, он утверждает, что российские войска постепенно формируют так называемую зону безопасности на границе с Украиной и планируют продолжать эти действия.

"Постепенно она создается на приграничной территории. Так и будем действовать дальше, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", — цинично сказал Путин.

В то же время он жалуется, что ситуация в приграничных регионах остается сложной, в частности в Курской области.

Также он обратился к историческим параллелям, заявив, что победы России якобы обеспечиваются единством народа, как это было во время Второй мировой войны, и что подобный сценарий повторится.

При этом он в очередной раз забыл уточнить, что в состав СССР входила не только современная РФ.

При этом он привел примеры поддержки фронта гражданским населением в те годы, в частности изготовление вещей для военных и отправку помощи, противопоставив это ситуации в Германии, где, по его словам, подобной поддержки не было.

"Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас", — резюмирует кремлевский диктатор.

Реакция Украины на заявления Путина

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что публичные заявления Владимира Путина свидетельствуют о нежелании Кремля прекратить войну против Украины.

Отмечается, что российская пропаганда активно распространяет его слова о намерении и в дальнейшем формировать так называемую зону безопасности на украинской территории, объясняя это якобы угрозами для приграничных регионов РФ.

"Эта риторика Путина в очередной раз свидетельствует об отсутствии у него искреннего желания двигаться к миру. Несмотря на декларативные заявления о готовности к дипломатии, на деле глава Кремля продолжает оперировать исключительно угрозами и воинственной риторикой", — указывается в сообщении.

В то же время в ЦПД подчеркивают, что настоящей причиной опасности для российских территорий является именно стремление Кремля продолжать войну, ведь Украина уже заявляла о готовности к полному прекращению огня, а риторика об угрозах используется как прикрытие отказа России от мира.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия несет значительные потери на поле боя, при этом достигая лишь незначительных территориальных результатов, и параллельно пытается реализовать свои цели через дипломатическое давление. Украина же отвергает любые ультиматумы и не соглашается уступать ни одной частью своей территории, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Во время неформальных дискуссий о возможном урегулировании войны появилась идея условного названия части восточных территорий как "Донниленд". Таким образом украинская сторона пыталась заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В то же время российские войска продолжают совершенствовать средства воздушных атак, в частности используют mesh-сети, что позволяет операторам управлять дронами в режиме реального времени непосредственно с территории РФ, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

