Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

Анна Ярославская
21 апреля 2026, 09:24
Россия несёт огромные потери при минимальных продвижениях на фронте.
Андрей Мельник, Путин
Россия не сможет захватить Украину военным путем, считает Мельник / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в Германии, скриншот

Краткие тезисы:

  • РФ несёт большие потери при минимальных продвижениях на фронте
  • Для полной оккупации Донбасса России понадобилось бы до 1,5 млн дополнительных солдат
  • Украина отвергает ультиматумы и не готова уступать территории

Страна-агрессор Россия несет колоссальные потери на поле боя при минимальных территориальных достижениях, а также пытается достичь своих целей путем дипломатического давления. В свою очередь, Киев отвергает российские ультиматумы и не оставит ни одного квадратного миллиметра своей территории. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

По его словам, Украина воюет за свою Родину, тогда как Россия "сжигает собственное население", передает Укринформ.

видео дня

Мельник отметил, что на каждый квадратный километр украинской территории, которую удается захватить, РФ теряет в среднем 254 военных. Для сравнения, во время советско-финской войны 1939-1940 годов эта цена была примерно в сто раз ниже.

"Ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокой цены жизнями за такие незначительные территориальные достижения, как Россия", - заявил постпред Украины в ООН.

Сколько россиян Путину придется убить, чтобы захватить Донбасс

Чтобы оккупировать всю Донецкую область, Путину придется отправить на смерть минимум полтора миллиона дополнительных солдат. Это более чем удвоило бы текущие потери РФ - до более трех миллионов.

"Даже для господина Путина, для которого ценность жизни собственных граждан, кажется, меньше копейки, такая цифра была бы катастрофической", - подчеркнул дипломат.

В то же время попытка оккупировать всю Украину при нынешних темпах потребовала бы более 122 млн жизней российских солдат, а сама война длилась бы около 183 лет.

Мельник подчеркнул, что Россия выдвигает требования о выводе украинских войск из Донецкой области как условие переговоров, однако Украина отвергает любой тип ультиматума.

"Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан", - заявил он.

Мельник добавил, что российский диктатор Путин не может не понимать, что его цель захватить Украину никогда не будет достигнута военным путем.

Потери армии РФ - свежие данные Генштаба

За сутки 202 апреля 2026 года Силы обороны Украины "отминусовали" 1040 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 320 310 человек, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 320 310 (+1 040) человек;
  • боевых бронированных машин – 24 429 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем – 40 478 (+82) ед.;
  • РСЗО – 1 749 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 90 763 (+192) ед.
Свежий отчет Генштаба ВСУ
Свежий отчет Генштаба ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина открыта для встречи на уровне лидеров с участием России, президента Турции и, вероятно, представителей США. Такую встречу могут провести на территории Турции. В то же время он подчеркнул, что Киев не примет российских требований о выводе украинских войск из Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Кремле не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако тема возобновления переговоров с Украиной для РФ "не является приоритетом номер один".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что после завершения перемирия боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится заключить мир с Россией и не возьмет на себя ответственность за такое решение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "движется вперед".

Другие новости:

О персоне: Андрей Мельник

Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия.

Занимал такие должности:

  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 — 7 апреля 2025);
  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014—2022);
  • Заместитель министра иностранных дел Украины (2022—2023);
  • Чрезвычайный и полномочный посол (2016).

В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете.

Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной).

С 1997 года — на дипломатической службе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Андрей Мельник новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

09:24Украина
Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак

09:20Интервью
Дроны ударили по Новочеркасску: под атакой могла быть воинская часть оккупантов

Дроны ударили по Новочеркасску: под атакой могла быть воинская часть оккупантов

07:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Китайский гороскоп на сегодня, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Китайский гороскоп на сегодня, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Последние новости

09:45

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: точные даты для рекордного урожая

09:24

Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

09:20

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакФото

09:07

Полоса удачи начинается: 3 знака зодиака получат шанс изменить жизнь с 21 апреля

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:27

"Есть более важные вопросы": Мадьяр удивил заявлением о возврате средств Ощадбанка

08:20

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Проблемы с мобилизацией в РФ: Денисенко объяснил новую задачу Путинамнение

07:57

Дроны ударили по Новочеркасску: под атакой могла быть воинская часть оккупантов

Реклама
06:48

Дроны РФ ударили по Сумам: повреждены дома и больница, есть пострадавшие

05:50

Большое богатство накроет с головой: пять знаков зодиака сорвут джекпот

05:11

В СССР верили в миф о "полезных" продуктах: что на самом деле ели советские люди

04:35

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говоритВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

03:31

Почему собака портит вещи и лает: ветеринары назвали причину, которая удивит

02:13

Орхидея снова начнет пышно цвести: трюк, который ускорит появление новых бутонов

01:56

Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot

00:50

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточкиВидео

00:07

Тепло на паузе: синоптики предупредили о резком изменении погоды на Днепропетровщине

20 апреля, понедельник
23:11

Украина возобновит работу нефтепровода "Дружба": названы условия и сроки

Реклама
22:21

"Бухалово" и "Деньги": настоящая история самых странных названий украинских сел и городов

22:06

Гороскоп на завтра, 21 апреля: Ракам — интриги, Скорпионам — успех

22:05

Небольшой "минус" и шквальный ветер: Тернопольщину скоро накроет непогода

21:59

Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

21:57

Шесть матчей ожидания: "Шахтер" одержал победу над "Полесьем", подробности

21:41

Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

21:29

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

21:08

Какую технику нельзя подключать к удлинителю - риск возгорания

21:07

Как правильно пользоваться ручками над дверями в авто: просто держаться не стоитВидео

20:37

Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро: что там былоВидео

20:36

Чтобы всё пошло в рост: "золотые" даты посадки в мае по лунному календарюВидео

19:58

"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

19:51

Колорадский жук не подойдёт: 5 растений-спасителей, которые должны быть на грядке

19:50

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

19:39

"Меня не спасайте, помогите папе": опубликовали видео с камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

19:36

Терехов об отсрочке введения НДС для индивидуальных предпринимателей: "Это — общая победа людей, малого бизнеса и общин"

19:35

"Это не игра": Мадьяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

19:22

Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

19:10

Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцевмнение

18:52

Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

Реклама
18:45

Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

18:40

Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" РоссииВидео

18:25

В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

18:08

Унитаз снова засияет, если нанести на него простую смесь из 3 веществ

17:57

"Стыдно смотреть": Дэниел Рэдклифф назвал худшие и лучшие фильмы о Гарри Поттере

17:51

Больше не секрет: кем на самом деле были первые масоны, объяснение удивитВидео

17:42

Цены на бензин и дизель скоро рухнут: насколько подешевеет топливо

17:24

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

17:11

Мобилизация, штрафы и тюрьма: в ЕС готовят депортацию мужчин в Украину, что их ждетВидео

17:04

Большие и сладкие плоды гарантированы: чем подкормить арбузы и дыни после всходов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять