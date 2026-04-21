Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

Россия несёт огромные потери при минимальных продвижениях на фронте.

Россия не сможет захватить Украину военным путем, считает Мельник

Краткие тезисы:

РФ несёт большие потери при минимальных продвижениях на фронте

Для полной оккупации Донбасса России понадобилось бы до 1,5 млн дополнительных солдат

Украина отвергает ультиматумы и не готова уступать территории

Страна-агрессор Россия несет колоссальные потери на поле боя при минимальных территориальных достижениях, а также пытается достичь своих целей путем дипломатического давления. В свою очередь, Киев отвергает российские ультиматумы и не оставит ни одного квадратного миллиметра своей территории. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

По его словам, Украина воюет за свою Родину, тогда как Россия "сжигает собственное население", передает Укринформ.

Мельник отметил, что на каждый квадратный километр украинской территории, которую удается захватить, РФ теряет в среднем 254 военных. Для сравнения, во время советско-финской войны 1939-1940 годов эта цена была примерно в сто раз ниже.

"Ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокой цены жизнями за такие незначительные территориальные достижения, как Россия", - заявил постпред Украины в ООН.

Сколько россиян Путину придется убить, чтобы захватить Донбасс

Чтобы оккупировать всю Донецкую область, Путину придется отправить на смерть минимум полтора миллиона дополнительных солдат. Это более чем удвоило бы текущие потери РФ - до более трех миллионов.

"Даже для господина Путина, для которого ценность жизни собственных граждан, кажется, меньше копейки, такая цифра была бы катастрофической", - подчеркнул дипломат.

В то же время попытка оккупировать всю Украину при нынешних темпах потребовала бы более 122 млн жизней российских солдат, а сама война длилась бы около 183 лет.

Мельник подчеркнул, что Россия выдвигает требования о выводе украинских войск из Донецкой области как условие переговоров, однако Украина отвергает любой тип ультиматума.

"Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан", - заявил он.

Мельник добавил, что российский диктатор Путин не может не понимать, что его цель захватить Украину никогда не будет достигнута военным путем.

Потери армии РФ - свежие данные Генштаба

За сутки 202 апреля 2026 года Силы обороны Украины "отминусовали" 1040 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 320 310 человек, сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 320 310 (+1 040) человек;

боевых бронированных машин – 24 429 (+7) ед.;

артиллерийских систем – 40 478 (+82) ед.;

РСЗО – 1 749 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 90 763 (+192) ед.

Свежий отчет Генштаба ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина открыта для встречи на уровне лидеров с участием России, президента Турции и, вероятно, представителей США. Такую встречу могут провести на территории Турции. В то же время он подчеркнул, что Киев не примет российских требований о выводе украинских войск из Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Кремле не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако тема возобновления переговоров с Украиной для РФ "не является приоритетом номер один".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что после завершения перемирия боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится заключить мир с Россией и не возьмет на себя ответственность за такое решение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "движется вперед".

О персоне: Андрей Мельник Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия. Занимал такие должности: Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 — 7 апреля 2025);

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014—2022);

Заместитель министра иностранных дел Украины (2022—2023);

Чрезвычайный и полномочный посол (2016). В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете. Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной). С 1997 года — на дипломатической службе.

