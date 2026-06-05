Мила Нитич показала, что ей подарила Пугачева: почему она отказалась от подарка

Украинская певица вспомнила, что сделала Пугачева в 2009 году в Латвии.

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Мила Нитич получила звезду Пугачевой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mila_nitich_official

Кратко:

За что Мила Нитич получила звезду

Почему она не носит подарок

Украинская певица Мила Нитич впервые похвасталась подарком от российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала военного нападения России на Украину.

Об этом рассказала артистка в программе "По хатах".

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По словам Нитич, Пугачева подарила ей драгоценный кулон. Это случилось во время песенного конкурса "Новая волна" в Латвии, а далеком 2009 году.

"Самое любимое и самое дорогое украшение, которое было подарено Аллой Борисовной Пугачевой. Называлась премия "Золотая звезда Аллы". И вот оно. Это желтое золото, это 750 проба, я это точно знаю. Это кулон", - говорит Нитич.

Она также добавляет, что она приняла решение отказаться от носки этого украшения.

Пугачева апплодирует Нитич в 2009 году / Скриншот

Певица также добавила, что сейчас не носит подарок, так как он немного тяжелый. Я его даже одно время носила, но он нормальный такой, тяжелый кулон. Я решила, что это должно быть как трофей. Это энергетическая штука, которая будет передаваться моим детям, внукам и так далее", - говорит она.

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Про персону: Мила Нитич Мила Нитич (Людмила Сергеевна Нитичук) - украинская певица. Финалистка шоу "Шанс" (10 сезон), полуфиналистка проекта "Голос країни" (1 сезон). Представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в 2009 году, где заняла 6 место.

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