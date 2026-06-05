Мила Нитич показала, что ей подарила Пугачева: почему она отказалась от подарка

Кратко:
- За что Мила Нитич получила звезду
- Почему она не носит подарок
Украинская певица Мила Нитич впервые похвасталась подарком от российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала военного нападения России на Украину.
Об этом рассказала артистка в программе "По хатах".
По словам Нитич, Пугачева подарила ей драгоценный кулон. Это случилось во время песенного конкурса "Новая волна" в Латвии, а далеком 2009 году.
"Самое любимое и самое дорогое украшение, которое было подарено Аллой Борисовной Пугачевой. Называлась премия "Золотая звезда Аллы". И вот оно. Это желтое золото, это 750 проба, я это точно знаю. Это кулон", - говорит Нитич.
Она также добавляет, что она приняла решение отказаться от носки этого украшения.
Певица также добавила, что сейчас не носит подарок, так как он немного тяжелый. Я его даже одно время носила, но он нормальный такой, тяжелый кулон. Я решила, что это должно быть как трофей. Это энергетическая штука, которая будет передаваться моим детям, внукам и так далее", - говорит она.
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Про персону: Мила Нитич
Мила Нитич (Людмила Сергеевна Нитичук) - украинская певица. Финалистка шоу "Шанс" (10 сезон), полуфиналистка проекта "Голос країни" (1 сезон). Представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в 2009 году, где заняла 6 место.
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