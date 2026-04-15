"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

Алена Кюпели
15 апреля 2026, 18:49обновлено 15 апреля, 19:39
Путинист Киркоров прожил в браке с Аллой Пугачевой 11 лет.
Киркоров снова запел для Пугачевой
Киркоров снова запел для Пугачевой / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Кратко:

  • Что написал Киркоров
  • На что он надеется

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обратился к опальной в террористической России певице Алле Пугачевой.

Путинист назвал певицу, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину не живет в РФ, великой женщиной, и выразил надежду на встречу с ней. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Киркоров заскучал за Пугачевой
Киркоров заскучал за Пугачевой / Фото Instagram/fkirkorov

"Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что ещё свидимся. С днём рождения, Алла!" — написал 58-летний Киркоров, сопроводив свой пост роликом с архивными совместными фото с Пугачёвой.

Отметим, что Киркоров стал четвертым мужем Пугачевой, с которой они прожили в браке 11 лет.

Киркоров заскучал за Пугачевой
Киркоров заскучал за Пугачевой / Фото Instagram/fkirkorov

Позже в интервью, которое Пугачева дала в прошлом году, она охарактеризовала брак с Киркоровым как вынужденную помощь другу, к которой она прибегла по просьбе его матери. Она назвала это решение "примитивным ходом", обязавшись помочь молодому артисту, но в итоге отношения продлились 11 лет.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

