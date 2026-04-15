"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

Путинист Киркоров прожил в браке с Аллой Пугачевой 11 лет.

https://glavred.info/starnews/eshche-svidimsya-kirkorov-nezhno-obratilsya-k-pugachevoy-10756958.html Ссылка скопирована

Киркоров снова запел для Пугачевой

Кратко:

Что написал Киркоров

На что он надеется

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обратился к опальной в террористической России певице Алле Пугачевой.

Путинист назвал певицу, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину не живет в РФ, великой женщиной, и выразил надежду на встречу с ней. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

видео дня

Киркоров заскучал за Пугачевой / Фото Instagram/fkirkorov

"Огромная часть моей жизни, которую помню и которой горжусь. Великая певица, великая женщина. Верю, что ещё свидимся. С днём рождения, Алла!" — написал 58-летний Киркоров, сопроводив свой пост роликом с архивными совместными фото с Пугачёвой.

Отметим, что Киркоров стал четвертым мужем Пугачевой, с которой они прожили в браке 11 лет.

Позже в интервью, которое Пугачева дала в прошлом году, она охарактеризовала брак с Киркоровым как вынужденную помощь другу, к которой она прибегла по просьбе его матери. Она назвала это решение "примитивным ходом", обязавшись помочь молодому артисту, но в итоге отношения продлились 11 лет.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее латвийский композитор и автор хитов россйиской певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс, оказался в больнице.

Ранее также российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, неожиданно обратился к Алле Пугачевой, с которой он прервал все отношения.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред