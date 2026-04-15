Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

Популярного композитора госпитализировали, но он уже вышел на связь.

Раймонда Паулса госпитализировали

Латвийский композитор и автор хитов россйиской певицы Аллы Пугачевой Раймонд Паулс, оказался в больнице.

Как пишут российские пропагандисты, точный диагноз, с которым музыкант попал в медицинское учреждение, пока неизвестен. Сам артист высказался по поводу болезни достаточно лаконично.

Раймонду Паулсу 90 лет

"Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем", — кратко прокомментировал ситуацию композитор.

По словам одного из источников из окружения музыканта, госпитализировали Паулса ради планового обследования. Оно якобы необходимо после того, как он ранее перенес операцию на сердце.

Отметим, что композитору уже есть 90 лет.

Пугачева и Паулс в 1981 году

Раймонд Паулс о войне

Раймонд Паулс выразил принципиальную позицию против войны и кровопролития, заявив в апреле 2022 года: "Я против всех войн! Я против крови. Это все надо прекратить".

О персоне: Раймонд Паулс Раймонд Паулс - советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист; народный артист СССР. Министр культуры Латвии (1989—1993), советник Президента Латвии по культуре (1993—1998). Командор Большого креста ордена Трёх звёзд. Широко известен как автор популярных песен в исполнении Аллы Пугачёвой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других эстрадных исполнителей, получивших известность в советское время.

