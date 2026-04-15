Любимая красотка: Галкин нежно обратился к Пугачевой

Кратко:
- Что написал Максим Галкин
- По какому поводу он обратился к Пугачевой
Российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, трогательно обратился к своей супруге.
На своей странице в Instagram он написал пост и опубликовал фотографию Аллы Пугачевой.
"С днем рождения, любимая красотка!" - подписал фото он.
Отметим, что легендарная российская певица сегодня, 15 апреля отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполняется 77 лет.
К поздравлениям присоединились и поклонники артистки.
"С Днём рождения, самая самая любимая Женщина, которая поёт! Живите в счастье и добром здравии долго-долго", "С днем рождения красивая, талантливая, счастливая женщина!", "С Днём Рождения, Наша Любовь!!! Спасибо Судьбе за Аллу Борисовну", - пишут поклонники своей любимой певице.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
