Эктор Хименес Браво оказался на операционном столе: что он сделал

Судья шоу "МастерШеф" откровенно поделился своими изменениями.

Эктор Хименес-Браво поделился личным

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками личной новостью и показался на больничной койке.

Как показал он на своей странице в Instagram, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор оказался на операционном столе. Но к радости поклонников, ничего серьезного с колумбийским шефом не произошло.

"Да, друзья, это была операция. Как вы знаете, я работаю на телевидении, и для меня важно выглядеть хорошо", - говорит ведущий.

Эктор Хименес Браво решился на операцию

Эктор Хименес Браво поделился деталями операции

Эктор Хименес Браво поделился деталями операции / Скриншот Instagram/hectorjimenezbravo

Оказалось, что Эктор решился на блефаропластику, подтяжку верхнего или нижнего века. "Я - за честность с собой. Любить себя - это не только принимать, а и заботиться", - говорит он.

О персоне: Эктор Хименес-Браво Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

