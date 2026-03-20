Киркоров решил лишить своих наследников дорогушей квартиры в террористической Москве.

Филипп Киркоров с детьми

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, решил продать свою роскошную квартиру в Москве, которую он собирался отдать своим детям - Мартину и Алле-Виктории Киркоровым.

Как пишут российские пропагандисты, артист-путинист теперь спешно избавляется от шикарного жилья. С соответствующим объявлением уже можно ознакомиться на специализированном сайте по продаже недвижимости.

Там сообщается, что Киркоров планирует выручить за жилье площадью 210 кв. метров 240 млн рублей (почти 125 млн гривен), которые будут вложены в его новое концертное шоу.

"Да, я потратил на свое шоу немало денег, но у меня нет продюсеров. Не привык стоять с протянутой рукой и горжусь тем, что могу позволить себе делать шоу своими силами", - обосновал свое неожиданное решение артист.

В начале нулевых поп-король приобрел четырехкомнатную квартиру по соседству с Аллой Пугачевой. Сумма сделки на тот момент – 356 млн рублей.

В интерьере использовались лучшие материалы: люстры из муранского стекла, мебель от Versace, Cavalli, комоды от Roberto Ventura, отделка бархатом, золото и кристаллы Сваровски. В квартире также была "обманка" – книжный стеллаж с потайной дверью, ведущей в спальню, где стояла кровать Versace стоимостью около 30 тысяч евро.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

