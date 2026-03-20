Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

Алена Кюпели
20 марта 2026, 07:49
Виктория Кузнецова должна была находится на больничном, а не участвовать в шоу.
Викторию Кузнецову обвиняют в уклонении от службы
Викторию Кузнецову обвиняют в уклонении от службы / Коллаж Главред, фото СТБ

Кратко:

  • Что сделала Виктория Кузнецова
  • Что ей теперь грозит
  • Как она принимала участие в проекте

Участница 16 сезона популярного украинского проекта "МастерШеф" Виктория Кузнецова, которую на шоу называли "бывшей военной", попала в неприятный скандал.

Как стало известно ДБР, старшая лейтенантка, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, во время своего якобы лечения в медучреждении участвовала в шоу "МастерШеф". Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева.

видео дня
Виктория Кузнецова вылетела за шаг до финала
Виктория Кузнецова вылетела за шаг до финала / Фото instagram.com/woodvictoria

На самом деле военная ушла на больничный и госпитализировалась в стационар нейрохирургического отделения, с целью "уклонения от исполнения служебных обязанностей", установило следствие. Сообщается, что лечение Кузнецовой должно было длится с 14 апреля по 16 августа 2025 года. Однако в это время, с 22 апреля по 11 августа, старшая лейтенант принимала участие в съемках шоу.

Кроме того, участница проекта за это время получала денежное обеспечение, премию и надбавку за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье об уклонении от военной службы путем самоувечья или другим способом.

Участие Кузнецовой в МастерШеф

Что касается самой участницы, то ее поведение на шоу не раз вызывало множество вопросов. Она конфликтовала с другими участниками, порой бывая очень грубой и переходящей на личности. Другие участники признавались в антипатии к ней из-за ее местами хамского поведения. Впрочем, Кузнецова не попала в финал проекта и вылетела из шоу за шаг до него.

Виктории Кузнецовой грозит серьезное наказание
Виктории Кузнецовой грозит серьезное наказание / Фото instagram.com/woodvictoria

Виктория Кузнецова родом из Коломыи Ивано-Франковской области, однако долгое время жила в Харькове.

Что грозит Кузнецовой

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины - уклонение от военной службы путем обмана в условиях особого периода.

Если вину докажут, то военной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Интересно, что накануне стало известно о том, что победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко сообщил, что пропал из социальных сетей не просто так. Он вступил в ряды ВСУ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что 19 марта в сети появилось редкое фото легендарной украинской поэтессы Лины Костенко. Именно в этот день украинская писательница, известна своими цитатами, празднует день рождения.

Ранее стало известно о том, что американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис был экстренно госпитализирован на Гавайях.

Про шоу: МастерШеф

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мастер Шеф новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять