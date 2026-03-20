Скандал на МастерШеф: военная пришла в шоу, когда должна была быть на больничном

Участница 16 сезона популярного украинского проекта "МастерШеф" Виктория Кузнецова, которую на шоу называли "бывшей военной", попала в неприятный скандал.
Как стало известно ДБР, старшая лейтенантка, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, во время своего якобы лечения в медучреждении участвовала в шоу "МастерШеф". Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева.
На самом деле военная ушла на больничный и госпитализировалась в стационар нейрохирургического отделения, с целью "уклонения от исполнения служебных обязанностей", установило следствие. Сообщается, что лечение Кузнецовой должно было длится с 14 апреля по 16 августа 2025 года. Однако в это время, с 22 апреля по 11 августа, старшая лейтенант принимала участие в съемках шоу.
Кроме того, участница проекта за это время получала денежное обеспечение, премию и надбавку за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года.
Правоохранители начали досудебное расследование по статье об уклонении от военной службы путем самоувечья или другим способом.
Участие Кузнецовой в МастерШеф
Что касается самой участницы, то ее поведение на шоу не раз вызывало множество вопросов. Она конфликтовала с другими участниками, порой бывая очень грубой и переходящей на личности. Другие участники признавались в антипатии к ней из-за ее местами хамского поведения. Впрочем, Кузнецова не попала в финал проекта и вылетела из шоу за шаг до него.
Виктория Кузнецова родом из Коломыи Ивано-Франковской области, однако долгое время жила в Харькове.
Что грозит Кузнецовой
Уголовное производство открыто по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины - уклонение от военной службы путем обмана в условиях особого периода.
Если вину докажут, то военной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Интересно, что накануне стало известно о том, что победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко сообщил, что пропал из социальных сетей не просто так. Он вступил в ряды ВСУ.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что 19 марта в сети появилось редкое фото легендарной украинской поэтессы Лины Костенко. Именно в этот день украинская писательница, известна своими цитатами, празднует день рождения.
Ранее стало известно о том, что американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис был экстренно госпитализирован на Гавайях.
Вас также может заинтересовать:
- "Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении
- Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей
- Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой
Про шоу: МастерШеф
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
