Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницы

Лина Костенко - один из символов Украины, ее живая, поэтическая душа.

Лина Костенко отмечает 96 день рождения

Что говорила Лина Костенко о войне

Что говорила Лина Костенко о любви

Что говорила Лина Костенко об Украине

Сегодня, 19 марта, легендарной украинской писательницеЛине Костенко исполняется 96 лет.

В связи с важной датой, Главред решил вспомнить самые сильные цитаты писательницы, которая всегда отличалась остротой слога и сильной проукраинской, патриотической позицией.

Удивительно, что цитаты Костенко остаются актуальными всегда. Их нужно перечитывать каждому поколению, чтобы не забывать о своей национальной идентификации и гражданской позиции.

"Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-престранная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит это только теперь".

"А вы думали, что Украина так просто. Украина – это супер. Украина – это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены".

"Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отнимает язык".

"У каждой нации свои болезни. В России — неизлечимая".

"И кто бы там что кому ни говорил, а погибнет зло и правда победит!".

"Единственное, кто не устает – время.А мы живы, нам нужно спешить".

"Ибо кто за что, а мы за независимость. Так что нам так и тяжело потому".

"Язык соловьиный, а щебечут черт знает что".

"И что-то во мне такое болит, что это и есть, наверное, Украина".

Поэтесса выступала против советской власти, поддерживала коллег-шестидесятников и осуждала коррупцию. Но также она не могла не говорить о любви и роли женщины.

Роза – как любовь, может причинить боль, если не умеешь ее взять.

Любовь – это прежде всего ответственность, а потом уже наслаждение, радость.

Там, где у женщины не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчины.

Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет на интеллекте, только когда влюблена. Так что желательно стабильно поддерживать в ней это состояние.

"Чужая душа - это, говорят, темный лес. А я говорю: не каждая, ой не каждая. Чужая душа - это тихое море слез. Плевать в нее - грех тяжкий, нельзя".

"Страшные слова, когда они молчат".

"Женщина – как музыка, ее можно любить даже не очень понимая"

Цитаты Лины Костенко о войне

"Украина сопротивляется, как Лаокоон, опутанный змеями. Она немо кричит, но мир не слышит. Или не хочет услышать"

"Линию обороны держат живые"

"Судьба не улыбается рабам"

"Вечная парадигма истории: за свободу борются одни, а к власти приходят другие"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Лина Костенко Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

