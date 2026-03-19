Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницы

Сегодня, 19 марта, легендарной украинской писательницеЛине Костенко исполняется 96 лет.
В связи с важной датой, Главред решил вспомнить самые сильные цитаты писательницы, которая всегда отличалась остротой слога и сильной проукраинской, патриотической позицией.
Удивительно, что цитаты Костенко остаются актуальными всегда. Их нужно перечитывать каждому поколению, чтобы не забывать о своей национальной идентификации и гражданской позиции.
- "Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-престранная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит это только теперь".
- "А вы думали, что Украина так просто. Украина – это супер. Украина – это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены".
- "Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отнимает язык".
- "У каждой нации свои болезни. В России — неизлечимая".
- "И кто бы там что кому ни говорил, а погибнет зло и правда победит!".
- "Единственное, кто не устает – время.А мы живы, нам нужно спешить".
- "Ибо кто за что, а мы за независимость. Так что нам так и тяжело потому".
- "Язык соловьиный, а щебечут черт знает что".
- "И что-то во мне такое болит, что это и есть, наверное, Украина".
Поэтесса выступала против советской власти, поддерживала коллег-шестидесятников и осуждала коррупцию. Но также она не могла не говорить о любви и роли женщины.
- Роза – как любовь, может причинить боль, если не умеешь ее взять.
- Любовь – это прежде всего ответственность, а потом уже наслаждение, радость.
- Там, где у женщины не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчины.
- Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет на интеллекте, только когда влюблена. Так что желательно стабильно поддерживать в ней это состояние.
- "Чужая душа - это, говорят, темный лес. А я говорю: не каждая, ой не каждая. Чужая душа - это тихое море слез. Плевать в нее - грех тяжкий, нельзя".
- "Страшные слова, когда они молчат".
- "Женщина – как музыка, ее можно любить даже не очень понимая"
Цитаты Лины Костенко о войне
- "Украина сопротивляется, как Лаокоон, опутанный змеями. Она немо кричит, но мир не слышит. Или не хочет услышать"
- "Линию обороны держат живые"
- "Судьба не улыбается рабам"
- "Вечная парадигма истории: за свободу борются одни, а к власти приходят другие"
О персоне: Лина Костенко
Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.
