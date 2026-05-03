РФ ударила баллистикой по областному центру: есть раненые - первые детали

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Утром 3 мая враг атаковал Николаев баллистической ракетой

Пока известно о двух пострадавших

Последствия атаки уточняются

Утром 3 мая оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"На данный момент в результате ракетного удара по городу двое пострадавших, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении. видео дня

Первый взрыв прогремел около 8:43. Уже через несколько минут был слышен повторный взрыв, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Последствия атаки уточняются.

Главред ранее писал, что в ночь на 3 мая оккупанты снова атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская и портовая инфраструктура региона. В результате атаки РФ погибли два человека, еще пять человек получили ранения.

Напомним, 2 мая российские оккупанты нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Зафиксировано несколько прилетов в разных частях города.

Кроме того, 1 мая Тернополь подвергся массированной атаке более чем 50 дронами типа "Шахед". В городе прогремело более 20 взрывов.

О персоне: Виталий Ким Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной военной администрации, пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения РФ на Украину россияне ударили по зданию Николаевской ОВА. Это произошло 29 марта 2022 года. Тогда в результате удара крылатой ракетой обвалилась центральная часть здания, где находился и кабинет Николая Кима. В момент "прилета" его в здании не было, однако жертв избежать не удалось - погиб 31 человек. У Виталия Кима есть супруга - Юлия. Также у него есть трое детей - дочери Евгения и Александра, сын Руслан. 6 марта 2022 года глава Николаевской ОВА был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

