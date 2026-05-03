Как размножить смородину черенками в воде: с одного куста можно получить десятки растений

Анна Ярославская
3 мая 2026, 03:30
Всего три-пять недель — и черенки смородины готовы к посадке в грунт.
Как размножать смородину черенками
Как размножать смородину черенками: секреты садовода / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как размножать смородину черенками
  • Что обязательно добавить в воду
  • Как наносить укоренитель на черенок

Размножение смородины черенками в воде — простой способ, позволяющий укоренить веточки за три-пять недель. Как размножать черную смородину, рассказали на Youtube-канале Сад, огород своими руками.

По словам садовода, размножать черенки можно двумя методами. Первый метод — укоренение в воде, а второй — посадка непосредственно в грунт.

Для начала нужно поместить черенки в небольшую ванночку (размером примерно 12 на 35 см и 6 см высотой), налить теплой воды и замочить черенки.

Можно ли укоренить черенок смородины в воде и как это сделать

Для проращивания в воде понадобится ванночка и пенопластовая пластинка(обычная потолочная плитка). Пенопласт нужно вырезать по размеру ванночки и обычным небольшим паяльником проделал в нем дырочки диаметром 5–6 миллиметров.

Второй шаг - нарежьте черенки длиной по 6-8 сантиметров — в зависимости от глубины емкости, которую вы используете.

Необходимо использовать только те черенки, на которых видно, что почки живые и пробуждающиеся. Если на черенке почки высохли, это значит, что использовать его не стоит.

Далее посадочный материал нужно поместить в пластинку так, чтобы нижняя часть была в воде, а верхняя — снаружи. Для лучшего корнеобразования садовод рекомендует добавить в воду немного "Корневина". Главное — не переборщить. Как только вы увидели легкое помутнение воды — этого достаточно.

Затем необходимо поместить пенопласт с черенками в воду и поставить конструкцию в теплое место. Примерно через 10–12 дней появятся листочки, а еще через несколько дней — корешки.

После этого аккуратно вынимайте каждый черенок и высаживайте в 200-граммовые стаканчики, предварительно сделав в них отверстия. Почву нужно брать легкую — подойдет обычная универсальная из магазина.

Размножение черенков в грунте

Самое главное при посадке в почву — правильно составить смесь.

"Берем покупную универсальную землю, добавляем 30% кокосового субстрата и перемешиваем. Этого достаточно, чтобы получить легкую, пушистую почву, в которой черенки не "задохнутся". И еще один момент: я обязательно буду царапать низ каждого черенка и обрабатывать его укоренителем", - рассказал садовод.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Как обработать черенок укоренителем

Окуните низ черенка примерно на полсантиметра в пудру и стряхните лишнее. Того количества, что останется, вполне достаточно.

Сажать в горшочек необходимо до самой верхней почки, можно даже ее чуть-чуть заглубить, чтобы она не пересыхала — она потом всё равно пробьется.

Черенки нужно полить после посадки и убрать в теплое место.

Садовод рекомендует укоренять черенки с середины марта. В это время они уже пробуждаются к жизни, поэтому приживаемость и укоренение будут намного выше.

Размножение смородины черенками в воде - смотрите видео:

Как писал Главред, первая весенняя подкормка смородины очень важна. Раскрыт идеальный рецепт для взрывного роста смородины. Читайте - чем полить кусты в апреле-мае, чтобы они были усыпаны крупной, сладкой и ароматной ягодой.

