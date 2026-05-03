Как размножить смородину черенками в воде: с одного куста можно получить десятки растений

Вы узнаете:
- Как размножать смородину черенками
- Что обязательно добавить в воду
- Как наносить укоренитель на черенок
Размножение смородины черенками в воде — простой способ, позволяющий укоренить веточки за три-пять недель. Как размножать черную смородину, рассказали на Youtube-канале Сад, огород своими руками.
По словам садовода, размножать черенки можно двумя методами. Первый метод — укоренение в воде, а второй — посадка непосредственно в грунт.
Для начала нужно поместить черенки в небольшую ванночку (размером примерно 12 на 35 см и 6 см высотой), налить теплой воды и замочить черенки.
Можно ли укоренить черенок смородины в воде и как это сделать
Для проращивания в воде понадобится ванночка и пенопластовая пластинка(обычная потолочная плитка). Пенопласт нужно вырезать по размеру ванночки и обычным небольшим паяльником проделал в нем дырочки диаметром 5–6 миллиметров.
Второй шаг - нарежьте черенки длиной по 6-8 сантиметров — в зависимости от глубины емкости, которую вы используете.
Необходимо использовать только те черенки, на которых видно, что почки живые и пробуждающиеся. Если на черенке почки высохли, это значит, что использовать его не стоит.
Далее посадочный материал нужно поместить в пластинку так, чтобы нижняя часть была в воде, а верхняя — снаружи. Для лучшего корнеобразования садовод рекомендует добавить в воду немного "Корневина". Главное — не переборщить. Как только вы увидели легкое помутнение воды — этого достаточно.
Затем необходимо поместить пенопласт с черенками в воду и поставить конструкцию в теплое место. Примерно через 10–12 дней появятся листочки, а еще через несколько дней — корешки.
После этого аккуратно вынимайте каждый черенок и высаживайте в 200-граммовые стаканчики, предварительно сделав в них отверстия. Почву нужно брать легкую — подойдет обычная универсальная из магазина.
Размножение черенков в грунте
Самое главное при посадке в почву — правильно составить смесь.
"Берем покупную универсальную землю, добавляем 30% кокосового субстрата и перемешиваем. Этого достаточно, чтобы получить легкую, пушистую почву, в которой черенки не "задохнутся". И еще один момент: я обязательно буду царапать низ каждого черенка и обрабатывать его укоренителем", - рассказал садовод.
Как обработать черенок укоренителем
Окуните низ черенка примерно на полсантиметра в пудру и стряхните лишнее. Того количества, что останется, вполне достаточно.
Сажать в горшочек необходимо до самой верхней почки, можно даже ее чуть-чуть заглубить, чтобы она не пересыхала — она потом всё равно пробьется.
Черенки нужно полить после посадки и убрать в теплое место.
Садовод рекомендует укоренять черенки с середины марта. В это время они уже пробуждаются к жизни, поэтому приживаемость и укоренение будут намного выше.
О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"
На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.
Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.
"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.
