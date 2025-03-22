Виноград из черенка: как получить первый урожай за три года

Если укоренять черенки винограда таким способом, то уже через 3-4 года можно получить хороший урожай.

https://glavred.info/sad-ogorod/vinograd-iz-cherenka-kak-poluchit-pervyy-urozhay-za-tri-goda-10649438.html Ссылка скопирована

Как укоренить виноград / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Как сделать автополив для укоренения черенка

В каком месяце укоренять черенки

Когда нужно сажать черенок в грунт

Самый простой и надежный способ укоренения винограда - это укоренение в воде. Используя такой способ, уже примерно через три-четыре года можно будет получать с лозы щедрый урожай.

Если вам интересно, где лучше всего посадить виноградное дерево, чтобы оно было здоровым, а урожай большим, читайте материал: Где лучше сажать виноград в тени или на солнце: урожай будет впечатляющий.

видео дня

Тем временем на Youtube-канале Зелёная планета детально рассказали, как укоренить черенки винограда в воде.

Для начала нужно сделать автополив — это самый простой способ, который даст возможность постоянно не заглядывать и не проверять, есть ли вода или нет. Поливалка будет сама поливать виноград, и этой воды хватит на весь период укоренения.

Нужно взять полторалитровую бутылку. Желательно чтобы она была как можно более жесткой.

Также понадобится небольшое ведерко. Кислород будет вытеснять воду из бутылки, а вода постепенно будет поступать к черенкам. Воды должно быть немного, чтобы образовывались корни, а на дне необходим доступ кислорода, чтобы черенки легко укоренились.

На дне бутылки должна быть дырочка размером 1х1,5 см. Черенки нужно нарезать на 3-4 почки. Если у вас черенков очень-очень мало, то можно сделать и на две почки.

Нижняя почка срезается. Также нужно сделать три-четыре надреза, то есть поцарапать кору на черенках, чтобы развивались корни.

Сверху черенок нужно закрыть парафином, чтобы он не пересыхал. Если этого не сделать, то шансы на укоренение будут лишь 50-60%.

Вода должна быть чистой. В нее не нужно ничего добавлять, посоветовал садовод. Саму конструкцию желательно поставить в теплое место (температура должна быть +20…+25 градусов).

Примерно через 21-30 дней у вас появится корешок. Очень часто бывает так, что сначала "стреляет" почка, то есть появляется зеленая масса, в потом уже появляются корешки, поэтому не стоит спешить.

Также важно не передерживать черенки в воде. Как только появятся корешки и подрастут до 2-3 мм, черенок сразу можно высаживать в грунт.

Стаканчики должны быть с дренажом. Грунт можно брать покупной для рассады. Очень важно не переливать виноград.

Поливайте не чаще, чем раз в неделю, и следите за состоянием грунта, чтобы он полностью не пересох.

Стоит обратить внимание, что именно неправильный полив может погубить черенки. В частности, сверху вам может казаться, что земля высохла, а внутри стакана много воды и нет доступа кислорода. В такой ситуации корни очень плохо образуются. В результате они просто задохнутся и погибнут.

В каком месяце укоренять черенки винограда

Если с середины февраля начинать заниматься укоренением в воде, то примерно к 10 мая уже можно высаживать черенки в открытый грунт.

С случае заморозков черенок можно прикрыть стеклянной банкой или пластиковой бутылкой, тогда растение не погибнет.

Можно ли сажать черенки винограда без корней

Если не хотите заниматься укоренением, то черенок можно просто воткнуть в землю. Правда, в этом случае лоза будет развиваться дольше.

Как только в землю пойдет влага, черенок проснется и начнет расти.

Как посадить черенок винограда в открытый грунт

Выкопайте лунку и добавьте на дно ведро перегноя - его хватит на два года развития растения. Можно сделать дренаж, например, насыпать каких-то камешков, чтобы они удерживали влагу, а корни хорошо развивались.

В первый год винограду очень важен хороший полив, так как именно в это время нарастает первая зеленая масса.

Ранее Главред писал, как правильно обрезать виноград весной: хитрый фокус обеспечит богатый урожай. Также мы писали, чем лучше подкормить виноград ранней весной.

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал Зеленая планета - что о нем известно У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео. Канал посвящен секретам садоводства и огородничества. "Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор. Также под своими видео он поддерживает сборы для ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред