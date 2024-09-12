Где лучше сажать виноград в тени или на солнце: урожай будет впечатляющий

Где лучше всего посадить виноградное дерево, чтобы оно было здоровым, а урожай большим - специалисты раскрыли свои секреты.

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Где лучше растет виноград / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как и где посадить виноград на участке огорода правильно, чтобы он хорошо уродил - опытные садоводы поделились полезными советами, как ухаживать за виноградным деревом.

Известно, что виноград - это самый популярный вид кустарника, однако не все знают о том, что урожайность в основном зависит от правильного развития корневой системы. У здорового растения винограда длина корня должна быть равна длине надземных лиан. Специалисты советуют, чтобы получить отличный и здоровый виноград, следует придерживаться правильного расстояния между кустами винограда во время посадки.

Где лучше сажать виноград

Чтобы получить здоровый виноград, следует тщательно выбирать место посадки, ведь это будет иметь важное значение для дальнейшего развития растения. Выбор места посадки винограда также будет влиять на нормальный и успешный рост, плодоношение и урожайность растения. Обычно виноград лучше сажать в солнечном, хорошо освещенном месте, поэтому лучше размещать его на южной или юго-западной, или западной стороне дома, склона. Также специалисты рекомендуют, чтобы другие сооружения, деревья могли оберегать виноград от сильного ветра, однако, чтобы и не затеняли его.

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Опытные садоводы советуют, высаживать саженцы винограда на целине, нетронутом месте, где еще не росли садовые растения. Отличным вариантом станет место, если на нем когда-то росли плодовые растения другой группы. Чтобы виноград быстро рос и был здоровым, то стоит время от времени вносить различные питательные вещества: азот, фосфор, калий, магний, кальций, серу, железо и другие элементы.

Мало кто знает, но виноград способен расти на одном месте более 50 лет. Поэтому, чтобы сформировать постоянный и высокий урожай, следует регулярно вносить органические и минеральные удобрения.

Можно ли сажать виноград возле забора

Как ранее сообщили, что виноград - это популярный вид кустарников, поэтому можно сажать его только не ближе метра к забору.

Опытные садоводы рекомендуют, что нельзя высаживать виноград очень близко к стене дома или забора. Необходимо соблюдать, чтобы расстояние составляло примерно 1,5 метра. Со временем, когда виноград разрастется, можно потом к дому подвести виноградные лозы с помощью отводка. Это станет хорошим украшением возле дома.

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