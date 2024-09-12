УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Где лучше сажать виноград в тени или на солнце: урожай будет впечатляющий

Юлия Закрепа
12 сентября 2024, 16:55
63
Где лучше всего посадить виноградное дерево, чтобы оно было здоровым, а урожай большим - специалисты раскрыли свои секреты.
Где лучше сажать виноград в тени или на солнце: урожай будет впечатляющий
Где лучше растет виноград / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как и где посадить виноград на участке огорода правильно, чтобы он хорошо уродил - опытные садоводы поделились полезными советами, как ухаживать за виноградным деревом.

Известно, что виноград - это самый популярный вид кустарника, однако не все знают о том, что урожайность в основном зависит от правильного развития корневой системы. У здорового растения винограда длина корня должна быть равна длине надземных лиан. Специалисты советуют, чтобы получить отличный и здоровый виноград, следует придерживаться правильного расстояния между кустами винограда во время посадки.

Где лучше сажать виноград

Чтобы получить здоровый виноград, следует тщательно выбирать место посадки, ведь это будет иметь важное значение для дальнейшего развития растения. Выбор места посадки винограда также будет влиять на нормальный и успешный рост, плодоношение и урожайность растения. Обычно виноград лучше сажать в солнечном, хорошо освещенном месте, поэтому лучше размещать его на южной или юго-западной, или западной стороне дома, склона. Также специалисты рекомендуют, чтобы другие сооружения, деревья могли оберегать виноград от сильного ветра, однако, чтобы и не затеняли его.

видео дня

Опытные садоводы советуют, высаживать саженцы винограда на целине, нетронутом месте, где еще не росли садовые растения. Отличным вариантом станет место, если на нем когда-то росли плодовые растения другой группы. Чтобы виноград быстро рос и был здоровым, то стоит время от времени вносить различные питательные вещества: азот, фосфор, калий, магний, кальций, серу, железо и другие элементы.

Мало кто знает, но виноград способен расти на одном месте более 50 лет. Поэтому, чтобы сформировать постоянный и высокий урожай, следует регулярно вносить органические и минеральные удобрения.

Можно ли сажать виноград возле забора

Как ранее сообщили, что виноград - это популярный вид кустарников, поэтому можно сажать его только не ближе метра к забору.

Опытные садоводы рекомендуют, что нельзя высаживать виноград очень близко к стене дома или забора. Необходимо соблюдать, чтобы расстояние составляло примерно 1,5 метра. Со временем, когда виноград разрастется, можно потом к дому подвести виноградные лозы с помощью отводка. Это станет хорошим украшением возле дома.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород виноград лайфхак интересные новости сад
Реклама

Главное за день

Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

17:28 Украина
В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операции

В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операции

17:21 Мир
РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

17:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Концерты отменены : с alyona alyona произошло несчастье - детали 96054

"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

Гороскоп на завтра 13 сентября: Козерогам - фантастическая карьера, Рыбам - напряженный день 7560

Гороскоп на завтра 13 сентября: Козерогам - фантастическая карьера, Рыбам - напряженный день

Парализованной до конца жизни : что случилось с Оксаной Билозир - детали 7340

"Парализованной до конца жизни": что случилось с Оксаной Билозир - детали

Под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники: какой отпор дают ВСУ 6916

Под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники: какой отпор дают ВСУ

Последние новости

17:42

В одной из областей Украины принудительно эвакуируют семьи с детьми: какая причина

17:28

Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

17:21

В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операцииФото

17:04

РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

16:55

Где лучше сажать виноград в тени или на солнце: урожай будет впечатляющий

Курская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - КузанКурская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - Кузан
16:48

Будущая администрация Трампа захочет "заморозить" войну в Украине: что сказал Вэнс

16:47

Зеленский подписал важный законопроект: кого ждет отсрочка от призыва

16:40

22-летняя "пышка из Отчаянных домохозяек" впервые станет мамой

16:39

Ветки малины будут ломиться от плодов: что сделать осенью для рекордного урожаяВидео

Реклама
16:19

РФ меняет тактику обстрелов Украины: украинцам сказали, чего ждать осенью

16:19

Как использовать воду после варки картофеля - опытные хозяйки ее не сливают

16:17

Россиян кошмарят на востоке: Азов зачистил позиции РФ и "покрошил" оккупантовВидео

15:56

РФ обстреляла грузовое судно в Египет: Зеленский рассказал, есть ли жертвыФото

15:46

"Час с 10-сантиметровой иглой в глазу": известная актриса перенесла операцию

15:41

РФ ударила по машинам "Красного креста": Зеленский жестко отреагировал - есть погибшие

15:32

РФ ведет бои за два важных города в Донецкой области: в чем опасность - WSJ

15:31

Все идет по плану: Зеленский впервые подтвердил контрнаступление РФ на Курщине

15:19

Россия ночью выпустила "Шахеды" над Хмельницкой АЭС: подробности

15:13

"Очень большие потери": РФ меняет направления штурмов у Покровска – офицер НГУ

15:09

Зеленский встретится с Си Цзиньпином: СМИ назвали дату возможных переговоров

Реклама
14:57

Резко стало плохо, Кирилла вывели под руки: патриарха Путина госпитализировали

14:54

"Будет важное объявление о войне": когда закончится война - новый прогноз на осень

14:35

Соцопрос показал отношение венгров к вступлению Украины в ЕС

14:32

Молитва на деньги: святые, к которым можно обратиться во время трудностейВидео

14:30

Опасная пятница 13-го на носу: о чем предупреждают приметы

14:24

Генеральная битва РФ откладывается: как у ВСУ появился шанс переиграть врага

14:10

"Путин пошел на договорняк с Украиной!": российские патриоты в яростиВидеоблоги

14:09

Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства на мосту - что случилосьВидео

14:05

Брат Соловий вступил в ряды ВСУ

13:47

РФ в панике перебрасывает резервы в Брянскую область: ВСУ прорываются в новом месте

13:43

Дым на весь город: в Омске горел завод по производству "Солнцепеков"

13:41

Довольного Чарльза затискали регбистки: смешное фотоВидео

13:28

РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины - Минэнерго

13:24

Хотят умиротворения: Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая

13:16

Самая спортивная певица раскритиковала Alyona Alyona и Зарицкую за лишний вес

13:00

Церковный праздник 13 сентября: что запрещено делать перед Воздвижением Креста Господня

12:58

За поддержку и помощь ВСУ: трех российских артистов накажут в РФ

12:56

Открыли дружественный огонь по судну: РФ перепутала свой самолет с беспилотником

12:52

Лайфхак на миллион: как пересадить растение из маленького горшка в большойВидео

12:32

Удары по территории РФ: известно, могут ли в США изменить свое мнение

Реклама
12:19

Лучший способ не потерять сбережения: как убрать плесень с долларов

12:12

Это не Покровское направление: РФ усилила давление еще на одном участке фронта

12:05

Бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской областиФото

12:03

"Парализованной до конца жизни": что случилось с Оксаной Билозир - детали

12:02

Графики возвращаются: в Киеве и нескольких областях ввели отключения - ДТЭК

11:52

Как отмыть духовку от застарелого жира - 3 народные средства, которые не подведут

11:41

Может ли один виноград убить собаку: эксперты рассказали об опасном продукте

11:40

Покровск остался без воды: оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост

11:15

Наступление РФ: Кузан сказал, когда оккупанты выдохнутся

11:08

Армия РФ способна напасть на НАТО: сколько времени осталось у Альянса

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять