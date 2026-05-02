Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента — что известно

О чем идет речь в материале:
- Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности против Андрея Богдана
- Санкции будут действовать 10 лет
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против пяти лиц, действия которых связывают с угрозами национальной безопасности, суверенитету и попытками обхода международных ограничений. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Под санкции попали:
- экс-глава Офиса президента, украинский юрист Андрей Богдан,
- бизнесмен Богдан Пукиш, имеющий связи с подпадающим под санкции Виктором Медведчуком,
- Алан Кирюхин — российский предприниматель и менеджер платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций,
- функционеры российского олимпийского спорта Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили.
Введенные ограничения предусматривают, в частности, лишение государственных наград, блокирование активов, запрет на торговые операции, ограничение вывода капитала за границу, приостановку или аннулирование лицензий и разрешений, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.
"Санкции применены на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины", — говорится в сообщении.
Санкции СНБОУ - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 апреля Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Ограничения касаются лиц, причастных к похищению украинских детей, а также судов так называемого теневого флота РФ.
Ранее, 8 февраля, Украина ввела еще один пакет санкций против компаний, поставляющих критически важные компоненты для производства российских ракет и беспилотников, а также против финансового сектора РФ.
2 февраля глава государства утвердил решение о синхронизации санкций с Великобританией и продлении действия ограничений, срок которых истекал. В частности, были продлены санкции против Дмитрия Фирташа, а также введены ограничения в отношении его окружения и связанных компаний. Также продлены санкции против союзника Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.
Другие новости:
- В Украину придет почти летняя жара: когда температура резко поднимется
- Мощные удары по целям РФ: взорваны тактическая группа ОТРК "Искандер" и РЛС
- Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: подробности разговора с Зеленским
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред