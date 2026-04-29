Усиление давления на РФ: Зеленский подписал новые санкции, кто попал под удар

Украина расширяет санкции в отношении нефтяных перевозчиков РФ и лиц, причастных к принудительной паспортизации и вывозу украинских детей.

Офис президента вводит новые санкционные списки в отношении российских чиновников

Кратко:

Зеленский ввел санкции 29 апреля против РФ

Под ограничениями оказались похитители детей и теневой флот

В списках 20 человек, 4 юридических лица и 23 судна

Владимир Зеленский 29 апреля подписал указы о новых санкционных пакетах против России. Ограничения введены в отношении лиц, причастных к похищению украинских детей, а также судов российского "теневого флота". Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Президент подчеркнул, что в первый санкционный список вошли те, кто организует и обеспечивает вывоз детей с временно оккупированных территорий Украины, а также участвует в навязывании им российской идеологии и сокрытии от украинских семей.

Среди них – представители государственных структур РФ, коллаборационисты на ВОТ и пропагандисты.

Во втором санкционном списке – 23 судна, которые Россия использует для экспорта нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.

"В отношении части этого списка уже применены также санкции партнеров. Работаем над синхронизацией всех наших санкционных режимов — санкций партнеров в Украине и санкций Украины в юрисдикциях партнеров", — отметил Владимир Зеленский.

Также глава государства анонсировал подготовку еще одного санкционного пакета, который, по его словам, будет иметь особое значение и будет обнародован в ближайшее время.

Детали первого санкционного пакета

По данным Офиса Президента, первый пакет охватывает 20 физических и 4 юридических лица, причастных к депортации украинских детей и их принудительной "интеграции" в российское образовательное и культурное пространство.

Среди лиц, подпадающих под санкции, в частности:

руководитель "Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, который в Крыму занимался пропагандистской подготовкой молодежи;

так называемый депутат Пологовского райсовета Запорожской области Юрий Митленко, причастный к принудительной паспортизации;

представитель "Херсонской областной думы" Игорь Телегин, который организовывал пропагандистские мероприятия для молодежи;

директор школы в Углегорске Ирина Шетеля, которая, по данным ОП, участвовала в вывозе 130 украинских детей в РФ.

Также под санкции попали организации и клубы, способствующие идеологическому воздействию на похищенных детей.

"Привлечение к ответственности за похищение украинских детей — один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным. Также реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Это означает и дальнейшие юридические последствия на основе санкций. Нашу работу ценят партнеры", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции против "теневого флота"

Второй пакет включает 23 морских судна, которые используются для транспортировки российской нефти и обхода международных санкций. Часть из них действует как логистические хабы для перевалки нефтепродуктов.

По информации ОП, танкеры работают под флагами разных стран, в частности Панамы, Барбадоса, Палау, Маршалловых Островов и других. В отношении пяти судов уже действуют ограничения со стороны США.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

