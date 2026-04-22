ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

Письменное голосование по кредиту и пакету санкций должно завершиться 23 апреля, когда лидеры стран ЕС соберутся на Кипре на неформальный саммит.

На что пойдут 90 млрд евро кредита от ЕС

О чем идет речь в материале:

Что будет содержать 20-й пакет санкций против РФ

Когда ЕС окончательно утвердит кредит для Украины

Почему кредит разблокировали именно сейчас

На что пойдут 90 миллиардов евро

Европейский Союз выходит на финальную стадию принятия одного из крупнейших пакетов поддержки Украины за последние годы — кредита на 90 млрд евро и 20-го пакета санкций против России. После месяцев политических споров и блокировок процесс наконец сдвинулся с мертвой точки.

Совпадение нескольких факторов — от поражения Виктора Орбана на выборах до обострения рисков безопасности в Европе — создало условия, при которых Брюссель готов действовать быстро.

Главред собрал самое важное, что известно о финансовой помощи, санкциях, позиции Украины и том, как эти решения повлияют на ситуацию на фронте и внутри страны.

ЕС предварительно одобрил кредит на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций

Послы стран Евросоюза согласовали предварительное решение о кредите для Украины на 90 млрд евро и новом санкционном пакете. Как сообщают The Guardian и Reuters, теперь документы проходят письменную процедуру, после чего их должен окончательно утвердить Европейский Совет.

Письменное голосование должно завершиться 23 апреля, когда лидеры стран ЕС соберутся на Кипре на неформальный саммит. Он будет посвящен не только Украине, но и более широкому контексту безопасности — Ближнему Востоку, ситуации в Иране и энергетическим рискам для Европы.

Следует отметить, что Виктор Орбан, который четыре месяца блокировал решение, не будет участвовать в саммите. А новый премьер Петер Мадяр еще не вступил в должность, поэтому не может представлять страну.

Reuters уточняет, что ЕС пока не дал "зеленый свет" полному запрету морских перевозок российской нефти. Дипломаты согласились с идеей "в принципе", но решение откладывается до координации со странами G7.

20-й пакет санкций: что говорят в Офисе президента

Владислав Власюк

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эксклюзивном комментарии Главреду заявил, что согласование 20-го пакета санкций ЕС открывает возможность для дальнейшего усиления давления на Россию. После формального утверждения решения Украина вместе с партнерами переходит к координации следующих шагов.

Власюк подчеркнул, что нынешний момент благоприятен для введения максимально жестких ограничений против российского нефтяного экспорта, особенно морского. По его словам, Россия не намерена прекращать войну добровольно, а ее доходы от нефти напрямую финансируют агрессию.

Он также сообщил, что в ближайшее время ЕС примет отдельные санкции в отношении:

лиц, причастных к похищению украинских детей;

системных рупоров российской пропаганды.

Чиновник подчеркнул необходимость усиления давления на финансовый сектор и нефтяную инфраструктуру РФ, а также расширения персональных санкций. В списках до сих пор отсутствует ряд влиятельных лиц, которые избегали ограничений благодаря политическому прикрытию или лоббизму.

"У нас есть прекрасная возможность наконец внести в списки тех олигархов и патриархов, которые ранее избегали санкций благодаря "адвокатским услугам" или политическому покровительству отдельных правительств. Исключений быть не может", — отметил он.

По словам Власюка, отдельный акцент — российский военно-промышленный комплекс. Он подчеркнул, что действующие ограничения не перекрывают все каналы поставок, что позволяет РФ продолжать производство вооружения, поэтому санкционное давление в этом направлении должно быть усилено.

Зеленский о разблокировании кредита для Украины

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram подтвердил, что процесс разблокирования финансовой помощи уже стартовал.

В своем заявлении он подчеркнул:

"Сейчас уже идет выполнение нашей договоренности с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро на два года, а также нового санкционного пакета против России за эту войну. Разблокирование — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах".

Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет все обязательства перед ЕС, даже в сложных вопросах, таких как работа нефтепровода "Дружба".

"Рассчитываем, что и со стороны Европы будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины. Важно, чтобы европейский пакет поддержки заработал оперативно", — отметил Зеленский.

Почему кредит разблокировали именно сейчас и на что пойдут 90 млрд евро

После поражения Виктора Орбана на выборах в ЕС исчез главный политический барьер, сдерживавший принятие решения. Как пишет The Telegraph, европейские дипломаты считают, что изменение политической ситуации в Будапеште открыло путь к финальному голосованию.

Виктор Орбан

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила:

"Мы ожидаем некоторых положительных решений по кредиту на 90 миллиардов евро. Украине действительно нужен этот кредит, и это также сигнал, что Россия не сможет пережить Украину".

На что пойдут средства?

По данным европейских СМИ и экспертов ISW:

закупка американских систем ПВО Patriot;

развитие украинских беспилотных технологий;

приобретение дальнобойных ракет, в частности британских Storm Shadow;

усиление мобильной огневой мощи;

другие оборонные программы.

Аналитик ISW Джордж Баррос объясняет:

"Украине нужно все из этого списка. Всегда будет оставаться потребность в танках и мобильной огневой мощи. Также нужны средства дальнего поражения – именно здесь важны Storm Shadow и другие современные системы".

Storm Shadow/SCALP EG — основные характеристики

О личности: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

